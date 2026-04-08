Luz verde a la reforma de la desaladora de Palma: 60 millones para aumentar un 50% el caudal de agua, que pasará de una producción cercana a los 42.000 m³ diarios debido a las limitaciones de su estado actual hasta alcanzar los 63.000 m³/día nominales.

Se trata de una actuación estratégica sobre una infraestructura clave para el abastecimiento de agua en Mallorca, que entró en funcionamiento en el verano de 1999 y cuya producción está orientada a garantizar el abastecimiento urbano de los municipios de Palma, Calvià y Andratx, principalmente. Su antigüedad hace necesaria una intervención en profundidad.

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (ABAQUA), ha licitado el expediente para la remodelación integral de la desaladora de la Bahía de Palma, junto con el servicio de explotación y mantenimiento de la instalación.

Aunque todos los equipos se renovarán o se mejorarán: captación de agua de mar, automatización, instalaciones eléctricas, bombeos, filtrado y desinfección. También se dedica un capítulo especialmente relevante a la fiabilidad eléctrica, uno de los puntos débiles de la planta hasta ahora. Para ello, se instalará un nuevo transformador con la potencia de los dos actuales conectados en serie, además de otro adicional de reserva.

Por último, el rendimiento energético tendrá un papel protagonista. Se instalarán los sistemas más modernos de recuperación de energía de la salmuera disponibles en el mercado, situando a esta planta entre las de menor consumo energético por metro cúbico producido en España.

En resumen, la nueva configuración del proceso de desalación permitirá mantener la capacidad de producción actual, reducir el consumo energético y mejorar la calidad del agua tratada.

La desaladora de la Bahía de Palma es una instalación esencial dentro del sistema hídrico de la isla, especialmente en periodos de alta demanda o sequía. Su modernización reforzará la garantía de suministro y aumentará la disponibilidad y la resiliencia del sistema, asegurando el abastecimiento actual y permitiendo afrontar nuevas necesidades en el futuro próximo.

El contrato se articula mediante una modalidad mixta que incluye tanto la ejecución de las obras como la explotación de la planta durante su desarrollo, con el objetivo de garantizar una gestión más eficiente y coordinada. El contrato de operación tendrá una duración inicial de tres años, prorrogable hasta cinco. El plazo de finalización para la presentación de ofertas es el 12 de mayo.