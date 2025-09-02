Lujo ‘made in’ Mallorca en Cap Vermell Grand Hotel

La diseñadora y también modelo, Martina Benvenutto, fue la maestra de ceremonias del bonito evento que se celebró el sábado pasado en Cap Vermell Grand Hotel, ese lugar único entre las montañitas de Canyamel, que hacen de Capdepera (Mallorca) un lugar irrepetible en el mundo. He pasado días hermosos en ese hotel tan distinto a todos desde que se inauguró ante la estupefacción de muchos que jamás pensaron que estaban en el inicio de una historia todavía hoy por escribir, por una razón tan razonable como que nada único e insustituible de todo lo bello del mundo se hizo en pocos años.

Lo que me hace pensar que lo bueno está por llegar es una nueva leyenda ya escrita en la mente de muchos ciudadanos de todo el mundo que no fallan a su cita con la paz del campo mallorquín, que conserva su esencia histórica todavía hoy en la torre de Canyamel, datada del siglo XIII, con la belleza de una giralda con aires señoriales de quienes trabajaban la tierra viviendo en fortalezas para protegerse de ataques furibundos de la piratería musulmana. Esa esencia delicada que promete refugio al resto del mundo es Cap Vermell.

Un pueblo idealizado por alguien que como los antiguos pintores pintaban alegorías idealizadas que llegaron a hacer creíble las fantasías más locas. Eso es la moda también, hacer de lo imposible algo bello. Y así lo vivimos el sábados en el paraíso que celebro.

La primera edición de ‘Cap Vermell Grand Hotel Fashion Show’, que se celebró en los jardines del bello lugar casi irreal creado por Toni Mir fue un rotundo éxito en el que se vio lo logrado a través de años a base de una labor concienzuda como el fusionar moda, música en vivo, gastronomía y talento nacional. Una iniciativa que consolida al Grand Hotel como un destino de lujo experiencial, donde moda, arte, cultura y producto local son los verdaderos protagonistas de toda esta bonita historia que les estoy contando con tanta ilusión. hubo varias excusas para no faltar a la cita y los del lugar elegido

El desfile comenzó con Mesquida, diseñador y visionario de la marca Johnny Mesq, conocido por su estilo tribal con el algodón y lino natural como principales protagonistas.

Un desfile en el que el diseñador venezolano y afincado en Ibiza ha presentado una colección “lúdica, mágica y consciente”, tal y como él mismo explicó fusionando influencias del estilo western vintage con un casual moderno de inspiración étnica”.

Inspirado en sus viajes alrededor del mundo, la colección con la que trataba de mucho más que moda, la alegría de Ibiza, la magia de las historias y la consciencia de devolver lo recibido a través de Cap Vermell ha sido el lugar perfecto para dar vida a esa visión tan Mesquida.

A continuación, subió a la pasarela la firma sevillana Lizzana, creada por Carolina Santos hace solo ocho años en Sevilla, aportando su particular visión de la moda española contemporánea. Confeccionada íntegramente en España, su colección reafirmó la esencia de la casa basada en la exclusividad de la que tanto saben en el sur español.

La colección celebra a una mujer sofisticada, una mujer que celebra también su autenticidad. Invitados y todos los que hicieron posible la tarde más divertida para cerrar agosto con fantasías sobre una alfombra fucsia que cruzaba la fantasía hacia la realidad y al cielo. Estamos muy agradecidos a Cap Vermell Grand Hotel y en especial a María Mir por crear un espacio único para dar visibilidad al talento nacional buscando al mejor de los equipos y convocando a lo más cool para el front row

La presentación del evento estuvo a cargo de la artista multidisciplinar Martina Benvenutto, bajo la organización de María Mir, directora de Relaciones Institucionales del hotel y alma mater del evento.

Durante los días previos al desfile, el hotel sumó valor al evento instalando stands de Licors Moyà y Can Axartell, ambos de la tierra, y los bolsos de Ubrique Zon&Zee, ofreciendo una experiencia sensorial ligada a la viticultura y diseño made in Spain. La velada se enriqueció con música en directo a cargo del DJ residente del hotel, T-Mark.

Una experiencia que es una apuesta por que el lujo actual que se construye desde lo auténtico, desde lo local y producto nacional donde el lujo ya no se impone, se vive. Se unieron moda, gastronomía, música y arte, en una experiencia que es difícil de asumir o vivir sensorialmente.

La convocatoria del evento superó todas las expectativas ya que contó con una numerosa asistencia y representación de la sociedad mallorquina. Autoridades, entre ellas la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Antònia Roca, y la alcaldesa de Capdepera, Mireia Ferrer, así como empresarios del sector turístico y de la moda, diseñadores, artistas nacionales y locales, además de numerosos creadores de contenido, que no quisieron perderse una cita inigualable.

Con esta primera edición, Cap Vermell Grand Hotel refuerza su posicionamiento como un resort integral de lujo, donde moda, gastronomía de alto nivel, arte, deporte y producto local convergen para ofrecer experiencias memorables y auténticas con el corazón de Mallorca.