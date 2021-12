Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, lamentó que el equipo hubiera perdido la concentración en los últimos minutos del partido. Dijo que antes se había podido empatar, aunque admitió que no habían estado finos en muchos aspectos.

El técnico balear se ha mostrado resignado con la imagen del equipo en los últimos minutos del encuentro: “A partir del minuto 89 ha sido un desastre. Antes hemos tenido una para empatar de Fer Niño. No se han dado cuenta de que cualquier detalle puede contar, ya que podríamos empatar a puntos a final de temporada”.

A pesar de la contundente derrota, el técnico madrileño cree que el partido ha sido mucho más igualado de lo que marca el resultado: “Nos han superado los primeros 15 minutos de la primera parte. Después pienso que el juego ha estado muy igualado, pero esto se gana en las áreas. Ellos tienen a tres bichos arriba que son bestiales. Bajo mi punto de vista, en la primera parte lo hemos pasado mal un rato, pero en la segunda veía que podíamos ganar. Es cierto que no hemos estado finos con el balón ni muy definitivos porque nos ha faltado maldad arriba. Creo que es un resultado muy abultado para los méritos de cada uno”, ha afirmado.

García Plaza ha ensalzado el mérito que tiene estar por encima de los andaluces en la clasificación: “Si somos rivales directos del Granada es algo que hay que valorar por el presupuesto que tiene y por su plantilla. Llevamos 20 puntos y estamos un punto por encima de ellos. Me duele la derrota por la forma en la que se ha producido”.

Kang In Lee y Take Kubo han coincidido por segunda vez en toda la temporada en el once inicial: “Kang se ha mostrado muy incómodo a la hora de tapar al lateral. Perdemos mucho físico y nos ganan los duelos porque al final son pequeñitos. Son jugadores de perfiles muy similares y ganas potencial en muchas cosas, pero lo pierdes en otras. Take ha estado bien, también lo ha estado Kang In en otros encuentros”, finalizando así la rueda de prensa.

Por parte del entrenador local, Roberto Moreno, ha destacado el excelente encuentro de sus pupilos: “Hemos hecho un partido muy completo. Felices de poder dar una alegría así a nuestra afición después de la eliminación copera. En la segunda parte se ha dado un paso adelante en seriedad, compromiso y sacrificio. Hemos sido valientes y agresivos”.

El veterano delantero de 39 años, Jorge Molina, ha sido el gran protagonista de la tarde marcando un hat trick. El técnico catalán se ha desecho en elogios hacia su jugador: “A nivel personal y profesional es un ejemplo. Es una bellísima persona, ya que transmite unos valores enormes a los jóvenes y a sus compañeros. Estaré encantando con todo lo bueno que le pase. No alcanzan las palabras para definir a un profesional de este nivel”, ha afirmado sonriente.

Tras caer de forma inesperada en Copa del Rey ante el Mancha Real de 2 RFEF, Moreno cree que el equipo se ha resarcido de la mejor forma posible: “Son circunstancias que pasan en el fútbol. La grandeza de este deporte se resume en semanas como esta. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para conseguir victorias como las de hoy. Nos agarremos a todo lo que sea para conseguir el objetivo de la salvación lo antes posible”, finalizando así la conferencia de prensa de la jornada 18.