Lidl lanza ‘Puntos Lidl’ en su app, dirigida al ahorro de sus clientes a través de recompensas personalizables

Lidl España da un paso más en su estrategia de fidelización de clientes con la incorporación de Puntos Lidl, una nueva funcionalidad de recompensas integrada en su aplicación Lidl Plus. Con el objetivo de facilitar el día a día del consumidor y ofrecer nuevas oportunidades de ahorro, la cadena de supermercados transforma la confianza diaria de sus clientes en beneficios tangibles, directos y fáciles de activar.

Desde el pasado 1 de julio, por cada euro gastado en tienda física con el simple escaneo de la tarjeta digital, los clientes acumularán un punto que podrán canjear por más de 400 recompensas, desde productos de alimentación o limpieza gratis hasta cupones de descuento en productos de bazar o en el total de su compra. Esta novedad se enmarca en la evolución de Lidl Plus, que desde su lanzamiento en 2018 ha situado la digitalización como palanca clave de la compañía.

Con más de 120 millones de usuarios a nivel global, Lidl Plus sigue incorporando mejoras que responden a las necesidades reales del consumidor. Puntos Lidl amplía así un ecosistema digital que ya da acceso a cupones y ofertas semanales, el folleto digital, la lista de la compra, recetas, descuentos con marcas colaboradoras, el historial de tickets y el sistema de pago Lidl Pay.

Ahorro inteligente, personalizado y 100% digital

Puntos Lidl se ha diseñado con el objetivo de seguir ofreciendo una experiencia personalizada basada en la máxima sencillez. De esta forma, quienes usen esta funcionalidad elegirán los beneficios que mejor encajen con sus necesidades, sin quedar sujetos a un único tipo de recompensa. Además, estos puntos tendrán una validez de 24 meses a partir de la fecha de su obtención, y los clientes recibirán 25 puntos de bienvenida para que puedan empezar a disfrutar de las ventajas de Puntos Lidl.

Asimismo, la app incorpora retos y dinámicas gamificadas que permiten acumular puntos de forma más rápida y divertida.

Esta novedad mantiene el carácter 100% digital de Lidl Plus, en línea con la apuesta de la compañía por soluciones más eficientes y sostenibles. Al integrarse en la app, la nueva funcionalidad no requiere tarjetas físicas ni soportes adicionales en papel, reforzando una experiencia paperless que ya forma parte de la evolución digital de Lidl.