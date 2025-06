Leo Román vs Dominic Greif: sólo puede quedar uno y no es un eufemismo. El Mallorca está obligado a traspasar a uno de sus dos porteros este verano porque ninguno de los dos está dispuesto a volver a ser suplente. En ambos casos el precio de mercado ronda los ocho millones de euros, pero de momento todo son rumores, ya que al club no le ha llegado ninguna oferta concreta. Tanto el ibicenco como el eslovaco acaban contrato en junio de 2026, por lo que están a tan sólo medio año de convertirse en agentes libres.

La posibilidad real de que ambos se puedan marchar a final de la próxima temporada sin dejar un solo euro en caja tiene muy preocupado al Mallorca, que sabe que ahí va a estar una importante fuente de ingresos para reforzar al equipo este verano. Sin embargo debe andarse con pies de plomo porque también es consciente de que los dos porteros tienen los triunfos en la mano. Les basta con aguantar hasta enero para, a partir de ahí, negociar con quien quieran incluso una prima de fichaje.

La situación es muy delicada y parte del anterior verano, cuando tras el regreso de Leo del Oviedo el equipo se juntó con tres porteros de mucha calidad. En el club estaban convencidos de que el mejor de los tres que tenían -aún no había sido traspasado Rajkovic- era Leo Román, y por eso se diseñó una estrategia pensada en unos tiempos muy calculados para dar salida a Rajkovic y a Greif y otorgarle la portería a Leo Román.

El primer paso se dio sin ninguna dificultad: la salida de Rajko a Arabia aminoró la competencia en la portería. El Mallorca se quedó con dos guardametas de nivel muy alto que, además, y éste es un dato muy importante, estaban salarialmente en los escalones más bajos de la plantilla, sobre todo Leo Román.

El plan aquí fue muy claro: ir alternándolos en la portería, dándole prevalencia a Greif, con el objetivo de ponerlo en el escaparate y venderlo. Todo funcionó muy bien en los primeros meses, pero pronto surgió un problema: la oferta presentada a Leo Román para su renovación fue rechazada.

De repente Leo dejó de jugar. El tres de enero fue titular ante el Pontevedra en Copa y a partir de ahí su siguiente partido fue ante el Barcelona el 22 de abril, casi cuatro meses después. En toda la segunda vuelta, de hecho, sólo ha jugado ante Barça y Madrid, dos partidos incómodos para cualquier portero, pero de los que ha salido tremendamente reforzado.

El Mallorca hubiera podido renovar a Greif. No lo ha hecho porque al que quería era a Leo Román, cuyo descontento hacia el club es evidente. El ibicenco quiere marcharse. El club le ha puesto un precio de salida de 10 millones de euros, pero es probable que se contente con menos. Pretendientes desde luego no le van a faltar. Ni a él ni a Dominic Greif, y es que Arrasate puede presumir de haber tenido a sus órdenes a la que posiblemente sea la mejor pareja de porteros de toda la Primera División.