Un ladrón se cuela en un parking privado de Palma y revienta los cristales de 20 coches para robar

La indignación se ha instalado entre los vecinos del barrio palmesano de s’Olivera tras el grave incidente ocurrido en un aparcamiento privado de un edificio situado en la calle Magdalena Bonet i Fábregues, en las inmediaciones del parque de La Femu. A primera hora de la mañana, los residentes se encontraron con una escena desoladora: hasta una veintena de vehículos presentaban los cristales de las ventanillas completamente fracturados.

Según han denunciado los afectados, los hechos se produjeron en la madrugada del pasado lunes, en torno a la 01:50 horas, cuando presuntamente uno o varios individuos accedieron al parking y causaron importantes daños en numerosos coches con el objetivo de sustraer objetos de su interior.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, los vecinos alertaron de inmediato a la Policía Nacional. Los agentes se desplazaron hasta el lugar, donde llevaron a cabo una inspección ocular, recogieron huellas y recopilaron toda la información posible que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Por el momento, al menos uno de los afectados ya ha formalizado la correspondiente denuncia, y ha hecho un llamamiento al resto de perjudicados para que también lo hagan, con el fin de facilitar el avance de la investigación.

Desde la comunidad de propietarios han subrayado que este episodio no sería un hecho aislado. Según indican, existen antecedentes de incidentes similares en otros aparcamientos de la zona, lo que incrementa la inquietud vecinal. Por ello, confían en que las fuerzas de seguridad logren identificar y detener a los responsables cuanto antes.

Asimismo, los residentes han anunciado que ya están valorando la implantación de nuevas medidas de seguridad en el edificio para reforzar la protección de las instalaciones y evitar que vuelvan a producirse estas escenas.

Y es que hay que recordar que este tipo de actos delictivos no paran de aumentar en Palma. Son muchos los ladrones que han encontrado en dañar vehículos ajenos su modus operandi para cometer robos, tanto en parkings privados como en plena calle.

Recientemente, un joven magrebí protagonizó un robo en un coche estacionado utilizando un adoquín para fracturar la ventanilla del vehículo y sustraer un bolso que se encontraba en el interior. Los hechos ocurrieron sobre las once y media de la mañana en la calle Ramon Berenguer, situada en las proximidades de las Avenidas y la popular calle Blanquerna, una de las áreas más transitadas de la ciudad.

El fuerte impacto resonó en toda la calle y llamó la atención de los peatones que caminaban por la zona. En cuestión de segundos, introdujo el brazo por la ventanilla rota, agarró el bolso y consumó el robo, todo ello ante la mirada de numerosos testigos que presenciaron la escena. Acto seguido, el autor abandonó el lugar caminando con total tranquilidad.