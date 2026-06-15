Juzgan a un conocido abogado de Mallorca por quedarse con 15.000 euros de la indemnización de su cliente

Un nuevo escándalo sacude los cimientos del sector judicial en Mallorca. Un conocido abogado de la isla, con despacho tanto en el municipio de Binissalem como en Palma, se enfrenta a un total de cuatro años de cárcel por presuntamente haberse apropiado de unos 15.000 euros de una indemnización que realmente le correspondía a su propio cliente.

Los hechos delictivos que se le imputan se remontan al mes de julio del año 2018. En esa fecha, según detalla con precisión el escrito de acusación de la Fiscalía, el procesado fue contratado por un ciudadano con el objetivo de que asumiera la dirección técnica de un procedimiento judicial de naturaleza civil.

En el marco de dicho litigio, y como resultado de las actuaciones, el letrado recibió de manos del procurador de los tribunales asignado al caso una suma total de 33.443 euros. Esta cantidad debía ser transferida y entregada de manera íntegra e inmediata a su legítimo cliente. Sin embargo, el acusado no procedió de esta forma.

Sostiene el Ministerio Público que el abogado decidió presuntamente no entregar la totalidad del dinero, incorporando a su patrimonio personal una parte del total. En concreto, el letrado se agenció casi 15.000 euros, una maniobra que provocó la inmediata denuncia de la víctima. Cabe destacar que este profesional ya se vio envuelto años atrás en un episodio de similares características.

A raíz de estos hechos, la Fiscalía califica los hechos y solicita para el procesado una pena de cuatro años de prisión. Asimismo, reclama una inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía durante un período de cinco años, además del pago de una indemnización para el afectado que asciende a 24.207 euros.

El juicio estaba previsto para este lunes 15 de junio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares, aunque finalmente se ha suspendido.