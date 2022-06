Joan Mateos, socio gerente de la consultora medioambiental Sinergies, que intervino en el 46 Congreso Nacional de Federaciones Autonómicas de Golf con una ponencia titulada “Golf y sostenibilidad; Baleares, un referente”, destaca en esta entrevista concedida a OKBALEARES el compromiso de los campos de golf de Baleares con la protección del medio ambiente y anticipa las medidas que deben implementarse para seguir avanzando en reducir la huella de carbono.

– ¿En qué son pioneros los campos de golf de Baleares en materia medioambiental?

Los campos de golf de Baleares llevan años implantando medidas relacionadas con el medio ambiente y la calidad. En 2004 se obtuvo la primera certificación ambiental ISO 14001 y EMAS en Europa y en 2009 la primera certificación de calidad, donde también se incorpora la implantación de medidas ambientales. Todos estos certificados exigen, año tras año, la implantación de medidas para mejorar. Por ello podemos decir que desde hace unos 20 años los campos de golf de Baleares están implantando mejoras ambientales, ya sea referidas al ahorro de energía o de agua, o la gestión de los residuos

– ¿Cuáles son las medidas más novedosas que se emplean en Baleares en esta materia?

Por ejemplo, respecto al ahorro de energía: instalación de placas solares, cambio a luces led, sustitución maquinaria por equipos híbridos o eléctricos. En lo referido al ahorro de agua reductores de caudal, instalación de bombas más eficientes, sistemas de riego inteligentes y sectorizados. En lo relacionado con la gestión de residuos: separación selectiva de residuos, separación completa de residuos peligrosos, eliminación de plásticos -donde algunos campos llevan algunos años avanzándose a la normativa autonómica y estatal sobre estas cuestiones-

– ¿Cómo es el agua que se utiliza en los campos de golf?

El 100% de los campos de golf de Baleares utilizan agua depurada para el riego. De esta forma se da una segunda utilidad a un recurso, el agua residual, que de otra forma acabaría en el mar como desecho.

– ¿Qué papel juega la vegetación autóctona para la sostenibilidad?

Mantener la vegetación autóctona, propia del clima mediterráneo, implica reducir el volumen de agua necesario para su mantenimiento. A su vez, constituye un elemento positivo a la hora de conservar la biodiversidad. Los campos de golf constituyen reservorios de biodiversidad, tanto en lo referido a la flora como a la fauna. Algunos campos están dando difusión a estas cuestiones editando folletos, guías o facilitando información a sus usuarios sobre las especies existentes.

– ¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta el golf en Baleares en materia de sostenibilidad?

Dos grandes retos serían, por una parte, la implantación de estrategias de circularidad. Aprovechar lo máximo posible los recursos, ser más eficientes y reutilizar, recuperar y reaprovechar lo máximo posible los recursos, transformándolos en nuevas materias primas, para utilizar en los propios campos o en empresas locales.

Un segundo reto sería contribuir a la descarbonización. Aproximadamente el 70% de las emisiones que generan los campos provienen del consumo eléctrico. Reducir estas emisiones o incluso eliminarlas, a través de autoconsumo, constituye una línea a seguir

– ¿Qué huella de carbono tienen los campos de golf en relación con otros sectores turísticos de las Islas?

Un campo de golf, en función de los servicios que ofrece, puede tener una huella de carbono entre 200 y 500 toneladas de CO2 al año. Comparando con otro tipo de oferta turística, por ejemplo, un hotel de 4 estrellas genera, de media, el doble de emisiones. Si además tenemos en cuenta el número de campos de golf que existen en Baleares, comparado con la oferta hotelera existente, la conclusión es que la huella de carbono de los campos de golf es muy poco significativa, aunque obviamente cada actividad tiene que contribuir, en la medida de sus posibilidades, a la reducción de emisiones

– ¿Cuánto invierten los campos de golf de Baleares en materia de sostenibilidad medioambiental?

No existe hasta el momento un estudio realizado sobre el nivel de inversión en medidas ambientales. Algunos campos implantan mejoras más ambiciosas y otros todavía están en una fase más inicial. No obstante, la sostenibilidad debe entenderse como una oportunidad desde el punto de vista ambiental pero también económico: Todas las medidas ambientales que se implantan van dirigidas a conseguir una mejora en indicadores ambientales (reducción de consumos, reducción de residuos, reducción de emisiones, etc.) aunque también implican conseguir una reducción de costes

– ¿Cómo ha evolucionado el concepto de sostenibilidad medioambiental en los campos de golf?

Con los años se ha ido ampliando el concepto inicial de “ahorro de agua y electricidad”, pasando a incorporar conceptos que ya forman parte de nuestro día a día: productos Km 0, eliminación de plásticos de un solo uso, implantación de placas solares, etc. Un nuevo paso probablemente vendrá ligado a la digitalización, que permitirá optimizar todavía más los procesos para ser más eficientes.

– ¿Qué materiales se usan para el cuidado de los campos de golf?

Se intenta eliminar al máximo la utilización de productos químicos para el tratamiento de los campos. La aplicación de productos biológicos para el control de plagas, por ejemplo, permite que el tratamiento del campo sea más “ecológico”. Se debe tener en cuenta que evitar aplicar productos químicos en el suelo reduce la infiltración en el terreno y la contaminación de acuíferos, por lo que se respeta todavía más el ciclo del agua.