Jesús Gordillo ha sido intervenido de la fractura que sufría en el quinto metatarsiano del pie derecho tras recaer hace unos días de la lesión que sufrió a principios de octubre. El jugador pasó por el quirófano en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas donde fue intervenido por el doctor Sebastián Ferrer y con la supervisión de los servicios médicos del Mallorca Palma Futsal encabezados por Miquel Mas.

Se ha procedido a estabilizar el quinto metatarsiano fracturado con un tornillo intramedular para que el jugador pueda recuperarse de la lesión sin riesgo que vuelva a abrirse como sucedió cuando ya estaba en plena recta final de la recuperación.

El jugador asegura que afronta esta nueva recuperación “con mucha ambición porque tengo muchas ganas de poder jugar la parte final de la temporada tras esta nueva piedra que me he encontrado en el camino. Ahora tengo más ganas si cabe de recuperarme bien y prepararme para volver a un buen nivel para terminar el curso en la pista, que es lo que más ilusión me hace ahora mismo”. El plazo previsto de baja es de tres meses aproximadamente.