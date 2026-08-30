Jaime Martínez se muestra seguro de repetir victoria en Palma y avisa a Vox: «La alcaldía no será moneda de cambio»

El alcalde de Palma y candidato del PP a la reelección, Jaime Martínez, se ha mostrado convencido de que su formación volverá a ganar las elecciones municipales del próximo año y ha dejado claro que no contempla negociar la alcaldía de Palma con Vox en ningún escenario.

Martínez ha lanzado así un mensaje directo a la formación de Santiago Abascal después de que su portavoz en Cort, Fulgencio Coll, se mostrara «disponible» ante la posibilidad de que un buen resultado electoral de Vox pudiera abrir la puerta a un acuerdo que permitiera a los de Abascal acceder a la alcaldía de Palma a cambio de facilitar el gobierno del PP en otras instituciones.

«La alcaldía de Palma no se negocia», ha sentenciado Martínez, quien ha considerado que los palmesanos y su voto «son demasiado importantes como para intentar hacer ver que pueda ser moneda de cambio de alguna cosa», afirmó.

El alcalde ha rechazado de este modo cualquier escenario que pase por ceder la vara de mando de Palma a Vox y ha reivindicado que el PP parte con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos en 2023, cuando consiguió algo más de 51.000 votos y 11 concejales.

Martínez ha defendido que su intención es revalidar la mayoría alcanzada hace tres años y dar continuidad a un proyecto que, a su juicio, ha permitido «cambiar la dinámica» de la ciudad. «Es incontestable que el proyecto del PP de estos últimos tres años en Palma tiene que tener continuidad», ha asegurado.

El candidato popular ha evitado especular con posibles pactos tras las próximas elecciones y ha situado como prioridad obtener un resultado que permita al PP mantener el gobierno municipal de Palma.

En este sentido, ha defendido la gestión realizada durante la legislatura y ha puesto como ejemplo el acuerdo programático entre PP y Vox, que ha permitido sacar adelante tres presupuestos municipales y afrontar, previsiblemente, la aprobación de unas cuartas cuentas.

También ha calificado la relación con Vox durante estos tres años de «normalidad» y ha definido el desarrollo del pacto como «ejemplar». Sin embargo, sus palabras sobre una eventual negociación de la alcaldía han sido tajantes. El alcalde ha marcado así una línea roja ante un Vox que actualmente cuenta con seis concejales en el Ayuntamiento de Palma y que aspira a incrementar su representación en las próximas elecciones.

El primer edil también ha puesto el foco en la situación interna de Vox de cara a los próximos comicios. El alcalde ha recordado que, a día de hoy, la formación todavía no ha confirmado quién encabezará su candidatura al Ayuntamiento de Palma.

Para el dirigente popular, esta circunstancia genera dudas sobre la capacidad de Vox para «defender los intereses de la ciudad» y contrasta con su propia candidatura para revalidar la alcaldía de Palma.

La disputa entre PP y Vox se perfila así como uno de los elementos centrales de la próxima batalla electoral en la capital balear. Mientras los populares aspiran a ampliar su resultado y mantener el control del Ayuntamiento, Vox busca crecer en votos y concejales y, a tenor de las declaraciones de Coll, no descarta aspirar a un papel determinante en el gobierno municipal. Ante esta posibilidad, Martínez ha dejado clara su posición: el PP está dispuesto a negociar acuerdos, pero no la alcaldía de Palma.