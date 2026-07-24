Jaime Martínez invita a Felipe VI a la conmemoración en 2029 de los 800 años de la conquista de Mallorca

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha invitado al Rey Felipe VI a la conmemoración de los 800 años de la conquista de Mallorca por parte de Jaume I, que tendrá lugar en 2029. Es uno de los temas sobre los que han departido en la tradicional audiencia de verano que ofrece el monarca y que este año ha tenido lugar en el Palacio Real de la Almudaina.

Martínez, según ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación, ha aprovechado el encuentro para anunciarle al Rey que en 2029 se cumplirán 800 años de la conquista de Mallorca por parte del popularmente conocido como Rei en Jaume.

El 31 de diciembre, como cada año, se celebrará la Festa de l’Estendard, la fiesta civil más antigua de Europa y con la que se conmemora la entrada de las tropas de Jaume I en la ciudad de Palma.

«Lógicamente, su majestad, que también es Rey de Mallorca, debía de tener conocimiento de esto, que ya hemos empezado a preparar para 2029, y proceder a invitarle para que pueda disfrutar y pueda participar en esta celebración», ha dicho el primer edil. Sin embargo, no ha aclarado si Felipe VI ha aceptado su invitación. «Faltan dos años y haremos todo lo posible para que pueda estar», ha señalado.

El alcalde de Palma ha sido la tercera autoridad de las Islas en ser recibida este viernes por el Rey Felipe VI. Antes de él, el monarca ha recibido a un Gabriel Le Senne quien, de una forma velada, ha admitido que esta podría haber sido la última ocasión en la que asiste a la recepción. Y es que está por ver si Le Senne repetirá o no como presidente de la Cámara autonómica tras los resultados de las elecciones autonómicas que tendrán lugar el día 28 de mayo de 2027.