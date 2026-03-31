Intento de asesinato en Manacor: le clava un cuchillo en el cuello a un conocido y lo deja muy grave

El municipio mallorquín de Manacor ha vivido días de auténtico terror tras un brutal intento de asesinato ocurrido en el interior de un vehículo. La Policía Nacional ha detenido a un joven de origen español acusado de tratar de clavar un cuchillo de grandes dimensiones en el cuello de otro hombre.

Los hechos se produjeron la tarde-noche del pasado jueves 26 de marzo, cuando un vecino de Manacor recibió la llamada telefónica de un conocido con quien acordó encontrarse en una localidad próxima.

El presunto agresor recogió a la víctima en coche y, durante el trayecto de regreso, desató un ataque repentino e inesperado. Sin margen de reacción, el joven sufrió una profunda herida en el cuello, además de cortes en la mano al intentar protegerse.

Tras la violenta agresión, el conductor detuvo el vehículo en plena carretera, descendió y huyó campo a través en dirección a su domicilio. Mientras tanto, el herido logró llegar por sus propios medios hasta el Hospital de Manacor.

Allí, varios agentes de la Policía Nacional que se encontraban custodiando a otro detenido detectaron la llegada de un hombre con un grave corte en el cuello, quien aseguró haber sido apuñalado momentos antes.

El lesionado fue trasladado de urgencia a la sala de reanimación, donde los sanitarios consiguieron estabilizarlo. Posteriormente, debido a la gravedad de las heridas —entre ellas, una perforación de la tráquea— fue derivado al Hospital de Son Espases, en Palma, para una evaluación especializada.

Los policías localizaron el vehículo en la entrada del centro sanitario, con abundantes restos de sangre en su interior. El turismo fue trasladado a dependencias policiales para su análisis por parte de la Policía Científica.

En un primer momento, el afectado afirmó haber sido atacado por un desconocido en la vía pública durante un intento de robo. Sin embargo, más tarde, en sede de la Brigada de Policía Judicial, modificó de forma sustancial su relato.

Ante la extrema gravedad de lo sucedido, los investigadores iniciaron de inmediato las gestiones para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable. Tras diversas pesquisas, los agentes lograron determinar la identidad del sospechoso y establecieron dispositivos de vigilancia en Manacor para dar con su paradero.

Asimismo, recuperaron el arma utilizada en la agresión, un cuchillo con una hoja de 24 centímetros que el detenido había llevado consigo desde su domicilio.

Finalmente, después de varias horas de intensa búsqueda, la Policía Nacional logró arrestar al presunto autor en las inmediaciones de Manacor. El joven presentaba diversas heridas, supuestamente producidas durante el violento enfrentamiento.