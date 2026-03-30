Golpe al empleo irregular: detectados 64 trabajadores ilegales en las obras de un hotel de Manacor

La Policía Nacional ha localizado a un total de 64 trabajadores en situación irregular que realizaban labores de remodelación en un hotel del municipio mallorquín de Manacor. Asimismo, otras tres personas han sido detenidas, todas de origen pakistaní, por portar documentación falsa.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles 25 de marzo, cuando agentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF), dependiente de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, llevaron a cabo un operativo conjunto con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en un establecimiento hotelero en obras.

Durante la actuación, los agentes identificaron a 384 trabajadores pertenecientes a 42 empresas distintas que estaban desarrollando diversas tareas en el hotel. Tras verificar la documentación, se constató que 64 de ellos se encontraban en situación irregular en España. Por este motivo, fueron citados en dependencias policiales para la tramitación de los correspondientes expedientes.

Posteriormente, se comprobó que otros tres trabajadores, todos de nacionalidad pakistaní, portaban documentación falsa, por lo que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de falsedad documental.

Tras una primera valoración de los datos obtenidos, las sanciones que podrían imponerse a las empresas en las que se detectó la presencia de trabajadores en situación irregular podrían superar ampliamente los 640.000 euros. A esta cantidad podrían sumarse otras posibles sanciones derivadas de la existencia de trabajadores, tanto españoles como extranjeros en situación legal, que carecieran de contrato o no estuvieran dados de alta en la Seguridad Social, lo que incrementaría significativamente el importe total.

La Policía Nacional ha destacado que estos resultados son considerados por los investigadores como un éxito y una muestra de la importancia del trabajo conjunto y coordinado entre el cuerpo policial y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el empleo irregular, la protección de los derechos laborales y la competencia desleal de las empresas que incumplen la legalidad.