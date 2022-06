Inca cataloga el refugio antiaéreo de General Luque y el yacimiento de Can Pere Frare

Inca quiere proteger y poner en valor dos elementos patrimoniales del municipio: el refugio antiaéreo del Quarter General Luque y el yacimiento del pozo de Can Pere Frare. En este sentido, se propondrá en el pleno municipal la incorporación de las fichas de estos dos elementos elaboradas por el arqueólogo Jaume Ripoll en el Catálogo de Elementos de Interés Artístico, Histórico, Ambiental y Patrimonio Histórico.

«Estamos llevando a cabo un proceso de revisión y ampliación del Catálogo municipal de Patrimoni. Estos dos elementos no estaban catalogados y hemos considerado oportuno elaborar e incluir sus fichas dado el carácter representativo de estos dos elementos y su valor patrimonial y arquitectónico», explica el concejal de Patrimoni, Andreu Caballero.

El refugio antiaéreo del Cuartel General Luque empezó a construirse en otoño de 1937, bajo el patio de armas del cuartel militar. El conjunto está a unos 5 metros de profundidad y tiene una superficie de unos 400 metros cuadrados.

El pozo de Can Pere Frare se sitúa a raíz del camino que va de Son Frontera Vell hacia Can Frare, rodeado de tierras de cultivo de secano y regadío. Durante los trabajos de catalogación se pudo documentar de cerámica en superficie, la gran mayoría es de época romana, datable hacia el cambio de era y s. Y d. C. Así pues, la parte del hoyo del pozo, que es de forma rectangular, podría ser probablemente de época romana altoimperial.

«Catalogar estos dos elementos es un primer paso, muy necesario. Pero nuestra intención es poder restaurar y poner en valor estos dos elementos patrimoniales», apunta el concejal Andreu Caballero.