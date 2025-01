El IMAS se compromete a aplicar el plus de insularidad a los trabajadores de los centros de menores

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) se ha comprometido a aplicar el plus de insularidad a los trabajadores del sistema de protección y atención de menores, un aspecto que está recogido en su convenio colectivo.

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, se ha comprometido con los sindicatos a reconocerles el plus durante el primer semestre de este año y a hacer que su aplicación sea retroactiva con fecha 1 de enero de 2025.

La de este miércoles, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, ha sido la cuarta reunión que los responsables del IMAS han mantenido con los representantes sindicales de los trabajadores de las entidades que gestionan los centros de atención y protección de menores de la isla y la patronal.

Sánchez ha augurado que no será la última y ha reafirmado su voluntad de trabajar de la mano con todos los agentes implicados en la atención de menores para garantizar que el sistema de protección sea «sólido, eficiente y centrado en las necesidades reales de los niños y adolescentes».

«Nuestro compromiso es firme, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector, porque ellos son la base de un sistema que protege a quienes más lo necesitan», ha asegurado el también conseller insular de Bienestar Social, quien ha reprochado que la pasada legislatura, cuando entró en vigor el convenio colectivo.

Pese a la reunión de este miércoles, tanto CCOO como el STEI mantendrán las movilizaciones que tenían previstas llevar a cabo frente a la sede del IMAS, la primera de ellas este jueves, a la que seguirán otras el 6 y el 20 de febrero.

Así lo han señalado en declaraciones a Europa Press el representante de CCOO en el sector socioeducativo, Eduardo Rodríguez, y el del STEI, Tomeu Canals, quienes han coincidido en que el borrador presentado por Sánchez no es suficientemente concreto como para cancelar las concentraciones.

Según Rodríguez, en la reunión de esta mañana, convocada con menos de un día de antelación, se les ha presentado un documento con un itinerario para el reconocimiento de un plus de insularidad de 91 euros mensuales, una cifra que habían acordado las partes previamente.

No obstante, éste borrador tiene vigor hasta diciembre de 2026 y el compromiso de Sánchez de aplicar el plus durante el primer semestre de este año no consta por escrito -lo ha dicho verbalmente-, por lo que el sindicalista ha expresado su temor a que pueda no cumplirse.

En la misma línea se ha expresado Canals, quien ha considerado que el borrador «no es satisfactorio» para los intereses de los trabajadores, dado que no han conseguido ningún compromiso concreto.

No obstante, ha asegurado que continuarán trabajando en esta línea y presentarán una enmienda al documento para que lo dicho por el presidente del IMAS quede reflejado por escrito.