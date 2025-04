El Illes Balears vuelve a la Liga: «No podemos fallar»

Antonio Vadillo analiza el regreso a la competición tras el parón, con el duelo ante el Wanapix Sala 10 Zaragoza. Ambos coinciden en la dificultad del partido y en la importancia de mantener la concentración en este tramo decisivo de la temporada. El Illes Balears Palma Futsal retoma la competición este sábado en Zaragoza tras el parón por selecciones, y lo hace con la firme intención de mantener el pulso en la zona alta de la clasificación. Antonio Vadillo advierte que, pese a que el Wanapix Sala 10 es el colista, el duelo en el Pabellón Siglo XXI será exigente y no permite confianzas.

“El partido va a ser complicado. Más allá de lo que diga la clasificación, los dos enfrentamientos que hemos tenido contra Zaragoza han sido muy igualados y los hemos sacado adelante en la parte final”, asegura el técnico, que no se fía del rival. “Es un equipo que merece muchos más puntos de los que tiene. Se les han escapado muchos partidos en los últimos minutos, por diferentes circunstancias. A nivel de juego han hecho méritos suficientes, pero cuando los resultados no acompañan todo se vuelve en contra”, reflexiona Vadillo.

Según el entrenador, no se puede analizar al colista sólo por los números: “Cuando ves sus partidos, para nada reflejan ser el último clasificado. Si no estamos a nuestro máximo nivel, sufriremos mucho y no sacaremos los tres puntos. Evidentemente, si damos nuestra mejor versión, tendremos muchas opciones, pero necesitamos ponernos el mono de trabajo desde el primer minuto”.

En cuanto al parón por selecciones, el técnico reconoce que ha sido positivo para el grupo: “Nos ha venido bien bajar la carga, tanto a nivel de intensidad como cognitiva. Nos ha permitido trabajar algunas cosas con más tranquilidad y dar tres días de descanso a los jugadores, algo que necesitaban a nivel físico y mental para afrontar lo que viene ahora”. Y lo que viene es un tramo final de temporada frenético: “Entramos en mayo y junio, dos meses muy cargados. A partir de ahora será un no parar”.

La vuelta de los internacionales condicionará la planificación del partido. Vadillo explica que “Mario jugó ayer y todavía no ha llegado, y Mateus Maia y Fabinho los vamos a ver hoy. Vienen de viajes muy largos y de tres partidos en muy pocos días, por lo que llegarán bastante cargados”. Además, el técnico mantiene la duda de Ernesto, aunque reconoce que “está evolucionando muy favorablemente de la lesión en el hombro. No hace sesiones completas, pero cada vez participa más”.

Con cinco jornadas por delante, el objetivo es claro: sumar el máximo de puntos para escalar posiciones. “Si hacemos un número importante de puntos, estaremos arriba seguro. Esto ahora es un mini sprint entre los cuatro de arriba. Creo que estamos capacitados mental y deportivamente para aguantarlo, pero hay que demostrarlo en la pista”, apunta Vadillo. “Hay que ir partido a partido, empezando por Zaragoza. Si queremos subir peldaños, no podemos fallar. Tenemos que esperar a que los rivales fallen y aprovechar cada oportunidad. Las treinta jornadas nos pondrán donde merezcamos, y hasta ahora, creo que hemos hecho una muy buena liga regular”, sentencia el entrenador.