Illes Balears: el duodécimo sueño de la Copa de España

La Copa de España asoma esta semana como el primer torneo del curso doméstico. Los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la fase regular liguera se enfrentan en el Palacio de los Deportes de Murcia con el objetivo de conquistar un título que se presenta imprevisible. El Illes Balears Palma Futsal viaja a su primera gran cita del año con la ilusión de ganar su primer título nacional después de llenar su vitrina con cuatro internacionales en los últimos dos años.

Los mallorquines no fallan y participarán en su decimosegunda cita copera, undécima de forma consecutiva, con el reto de superar la barrera de los cuartos de final en la que se han quedado en diez de sus once participaciones anteriores. Solo en 2018 consiguió alcanzar las semifinales tras derrotar a ElPozo Murcia, mismo rival que se van a encontrar este año. Los murcianos juegan en casa y sueñan con un torneo que no han ganado desde hace quince años, por lo que todos los factores jugarán contra los mallorquines, que llegan a la cita dispuestos a acabar con el sueño del anfitrión.

La expedición balear viajará este miércoles con una baja importante en el equipo, la de Marcelo, que todavía no ha regresado de Brasil tras jugar con su selección debido a un problema burocrático con su pasaporte. El brasileño será baja para el torneo, lo que supone un contratiempo importante para Antonio Vadillo al perder a uno de sus referentes defensivos y una pieza clave en el equipo.

El técnico está a la espera de conocer la sanción a Luan Muller tras la expulsión del pasado fin de semana con tarjeta roja, lo que supondrá que no podrá jugar en caso de ser sancionado con algún partido ya que al ser una roja se cumple en el siguiente partido de cualquier competición en España. El club presentó alegaciones y espera conocer la resolución definitiva en las próximas horas. El portero viajará con el resto del equipo para entrenar y estar disponible por si tuviera la opción de jugar durante el torneo.

Calendario de la Copa de España – Murcia 2025

Jueves 20 de marzo

1-Movistar Inter – Jaén Paraíso Interior (19:00 horas)

2-Illes Baleares Palma Futsal – ElPozo Murcia Costa Cálida (21:15 horas)

Viernes 21 de marzo

3-Servigroup Peñíscola – Jimbee Cartagena Costa Cálida

4-Industrias Santa Coloma – Baça (21:15 horas)

Sábado 22 de marzo

5- Semifinal 1: ganador 1 y ganador 2

6- Semifinal 2: ganador 3 y ganador 4

Domingo 23 de marzo

7-Final: ganador 5 y ganador 6