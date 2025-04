El Illes Balears se asegura el playoff y firma el pleno de fases finales

El Illes Balears Palma Futsal jugará el playoff por el título de la Primera División por undécimo año consecutivo. La victoria del pasado viernes frente al Noia Portus Apostoli, sumado a los resultados del fin de semana, hace que el conjunto de Antonio Vadillo se haya asegurado la fase final de la competición liguera a falta de cinco jornadas para el final de la fase regular. Los mallorquines son terceros con 50 puntos y aventajan en diecisiete al noveno clasificado, el Jaén Paraíso Interior, cuando quedan quince por disputarse.

Las matemáticas no fallan y garantizan la presencia del campeón de Europa en una nueva fase final, la última que le faltaba por conseguir en esta temporada en la que habrá disputado todas las fases finales de las competiciones en las que ha participado, con un total de cuatro. Tras clasificarse para la Copa de España, la Final Four de la Copa del Rey y la de la UEFA Futsal Champions League, ahora llega su cita final con el playoff por el título de la Primera División, una fase a la que no ha fallado en los últimos once años.

La madurez de un equipo se logra con la regularidad en los resultados con el paso del tiempo y el Illes Balears Palma Futsal ha logrado alcanzar un nivel de solvencia extraordinario en la última década. Lo que hace diez años era algo nuevo y un reto se ha convertido en una situación normalizada y ordinaria. Ese es el cambio y el nivel de exigencia que ha logrado un equipo que hace que lo que logra parezca sencillo cuando no lo es. Son muchos los equipos importantes de la liga española que se han dejado por el camino una clasificación para la Copa de España o para el playoff en los últimos años, mientras que el Illes Balears ha estado en las fases finales en ambos casos en todas las ediciones desde 2015.

La temporada de su segundo y definitivo ascenso a la élite del fútbol sala nacional supuso el estreno del club en la Copa de España y en el playoff en una temporada de ensueño para un recién ascendido. Después de tres temporadas de adaptación a la nueva categoría, en la temporada 2014/15 lograba clasificarse en la quinta posición de la fase regular y conseguía clasificarse para las dos competiciones por segunda vez en su historia.

Pocos aventuraban que aquel equipo que crecía a pasos agigantados, sobre todo a nivel social, llegaría a ser lo que es hoy y que cada temporada desde entonces lograría clasificarse para las dos fases finales que se consiguen a través de la fase regular, la competición que verdaderamente marca el nivel de un equipo a lo largo de treinta jornadas. Los de Antonio Vadillo han vuelto a dar normalidad a una clasificación que tiene mucho mérito y más cuando el equipo se renueva cada temporada y no deja de incrementar la exigencia con nuevas competiciones que ha ido sumando por el camino.

El equipo tiene ahora por delante cinco jornadas para mejorar su tercera posición e incluso soñar con la opción de ser el mejor de la fase regular igualando el primer puesto conseguido hace dos temporadas. El primer paso se ha conseguido al garantizar ser uno de los ocho mejores y ahora el reto es seguir como uno de los mejores para ser de los cabezas de serie en el cuadro final.