MALLORCA

Homofobia en Palma: dos lesbianas, perseguidas y atacadas con piedras y una llave inglesa por su orientación sexual

El agresor llegó a sacar una llave inglesa que llevaba entre sus pertenencias golpeando a las mujeres en varias ocasiones

agresor homófobo Palma
Momento de la detención del agresor por parte de la Policía Nacional.
Julio Bastida

Dos mujeres lesbianas vivieron una noche de terror en Palma después de ser presuntamente perseguidas, insultadas y atacadas por un hombre que habría proferido amenazas de muerte e insultos homófobos y transfóbicos contra ellas.

Los hechos ocurrieron en la calle Manacor, donde una llamada al 091 alertó de que un hombre estaba agrediendo a una mujer en plena vía pública. Cuando varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional llegaron al lugar, encontraron a dos mujeres lesbianas intentando protegerse de un hombre que circulaba en bicicleta y se encontraba en un elevado estado de agitación.

Según relataron las víctimas a los agentes, el hombre se acercó a ellas y comenzó a increparlas con insultos homófobos y transfóbicos, además de proferir presuntamente amenazas de muerte. Las dos mujeres intentaron marcharse del lugar, pero, según su testimonio, el presunto agresor las siguió en bicicleta, mientras continuaba increpándolas y lanzándoles insultos relacionados con su orientación sexual.

La situación se volvió todavía más violenta cuando el hombre presuntamente les lanzó una botella de cristal, que no llegó a impactar contra ellas. A continuación, habría recogido varias piedras del suelo y las habría arrojado contra las víctimas. Una de las piedras alcanzó a una de las mujeres en el brazo, provocándole una lesión.

El episodio llegó a su punto más alarmante cuando, siempre según el relato de las víctimas, el hombre sacó una llave inglesa que llevaba entre sus pertenencias y las golpeó en varias ocasiones. Las dos mujeres aseguraron a los agentes que sintieron miedo durante el ataque y pidieron ayuda. Una de ellas tuvo que ser atendida por una ambulancia y trasladada a un centro médico para recibir asistencia.

Los agentes localizaron al sospechoso, que, según la Policía Nacional, mantenía una actitud muy agresiva y poco colaborativa. Durante la intervención habría ofrecido resistencia activa a su detención y también habría proferido amenazas de muerte contra los propios policías.

Finalmente, los agentes lograron detenerlo como presunto autor de un delito de amenazas y otro de odio. El arresto se produjo después de una noche marcada por los insultos homófobos, las amenazas de muerte, la persecución y el lanzamiento de piedras, una botella de cristal y una llave inglesa contra las víctimas.

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