Homofobia en Palma: dos lesbianas, perseguidas y atacadas con piedras y una llave inglesa por su orientación sexual

Dos mujeres lesbianas vivieron una noche de terror en Palma después de ser presuntamente perseguidas, insultadas y atacadas por un hombre que habría proferido amenazas de muerte e insultos homófobos y transfóbicos contra ellas.

Los hechos ocurrieron en la calle Manacor, donde una llamada al 091 alertó de que un hombre estaba agrediendo a una mujer en plena vía pública. Cuando varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional llegaron al lugar, encontraron a dos mujeres lesbianas intentando protegerse de un hombre que circulaba en bicicleta y se encontraba en un elevado estado de agitación.

Según relataron las víctimas a los agentes, el hombre se acercó a ellas y comenzó a increparlas con insultos homófobos y transfóbicos, además de proferir presuntamente amenazas de muerte. Las dos mujeres intentaron marcharse del lugar, pero, según su testimonio, el presunto agresor las siguió en bicicleta, mientras continuaba increpándolas y lanzándoles insultos relacionados con su orientación sexual.

La situación se volvió todavía más violenta cuando el hombre presuntamente les lanzó una botella de cristal, que no llegó a impactar contra ellas. A continuación, habría recogido varias piedras del suelo y las habría arrojado contra las víctimas. Una de las piedras alcanzó a una de las mujeres en el brazo, provocándole una lesión.

El episodio llegó a su punto más alarmante cuando, siempre según el relato de las víctimas, el hombre sacó una llave inglesa que llevaba entre sus pertenencias y las golpeó en varias ocasiones. Las dos mujeres aseguraron a los agentes que sintieron miedo durante el ataque y pidieron ayuda. Una de ellas tuvo que ser atendida por una ambulancia y trasladada a un centro médico para recibir asistencia.

Los agentes localizaron al sospechoso, que, según la Policía Nacional, mantenía una actitud muy agresiva y poco colaborativa. Durante la intervención habría ofrecido resistencia activa a su detención y también habría proferido amenazas de muerte contra los propios policías.

Finalmente, los agentes lograron detenerlo como presunto autor de un delito de amenazas y otro de odio. El arresto se produjo después de una noche marcada por los insultos homófobos, las amenazas de muerte, la persecución y el lanzamiento de piedras, una botella de cristal y una llave inglesa contra las víctimas.