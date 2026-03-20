El ‘hombre rayo’ anuncia una nueva aparición en la sala Amok para darse un baño de masas entre los más jóvenes

La expectación generada en torno al enigmático ‘hombre rayo’ ya tiene fecha, lugar y explicación. Tras días de especulación en redes sociales, se ha confirmado que la misteriosa figura formaba parte de la campaña de lanzamiento de TribuX, una innovadora red social que promete revolucionar la forma de relacionarse en espacios físicos.

El propio protagonista ha anunciado a sus seguidores que realizará una aparición pública en la madrugada del viernes al sábado, a partir de la medianoche, en una de las salas de moda de Baleares, la Sala Amok. Allí, los asistentes no solo podrán fotografiarse con él, sino también conocer de primera mano el funcionamiento de esta nueva aplicación, que ya está generando gran interés.

El misterio empezó a despejarse días atrás, cuando el ‘hombre rayo’ aterrizó en Mallorca para presentar oficialmente TribuX, cuyo lanzamiento está previsto en menos de una semana. Desde entonces, la expectativa no ha dejado de crecer.

Pero, ¿qué es exactamente TribuX? Se trata de una plataforma innovadora que muchos ya califican como el “Tinder de proximidad”. Su propuesta es sencilla pero disruptiva: permite conectar con personas en el mismo lugar físico y en tiempo real. La mecánica gira en torno a códigos QR personalizados ubicados en bares, discotecas, hoteles, gimnasios o centros comerciales.

Al escanear uno de estos códigos, el usuario accede a un espacio digital exclusivo vinculado a ese lugar y momento concreto. Desde ahí, puede chatear, ligar, jugar o interactuar con otras personas presentes en el mismo entorno. Una experiencia que elimina la distancia virtual y apuesta por conexiones inmediatas, reales y espontáneas.

Con esta propuesta, Baleares se posiciona como escenario de prueba de una nueva tecnología social, que busca transformar la forma en que las personas se conocen en su día a día. Todo apunta a que el evento de este fin de semana será un nuevo termómetro del fenómeno TribuX.