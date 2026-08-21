El hombre que pidió volver a prisión para no matar a su ex pareja en Manacor ya cumplió 17 años de cárcel por asesinato

El hombre que se presentó en los juzgados de Manacor para pedir que lo enviaran a prisión porque llevaba diez días buscando a su ex pareja con la intención de matarla tiene un pasado criminal que ahora sale a la luz: ya cumplió una condena de 17 años de cárcel por un asesinato cometido en Cataluña.

El protagonista de este inquietante episodio, un hombre de 61 años y nacionalidad española, cuenta además con antecedentes en Mallorca por violencia de género, amenazas y robos. Su historial judicial añade ahora un nuevo elemento de gravedad a un caso que ya había causado alarma por las amenazas contra su expareja.

El pasado martes, el individuo acudió voluntariamente a los juzgados de Manacor y pidió que lo ingresaran en prisión. Según manifestó a los agentes, llevaba alrededor de diez días buscando a su expareja y temía acabar cumpliendo la amenaza que había lanzado contra ella.

La situación provocó la intervención de la Policía Nacional después de que los vigilantes de seguridad de los juzgados alertaran al 091 sobre la presencia del hombre. Dos patrullas acudieron al edificio y comprobaron que sobre él pesaba una orden de alejamiento respecto a la mujer.

El detenido fue trasladado ante los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), que comenzaron a comprobar sus manifestaciones y, sobre todo, a localizar a la posible víctima. La mujer fue localizada sana y salva, y los investigadores comprobaron que ya había sido contactada recientemente dentro del protocolo de protección del sistema Viogen.

Durante su declaración, el hombre explicó que llevaba días intentando encontrarla. Según relató, incluso había llegado a entrar en la casa de campo en la que residía su expareja. También se desplazó hasta la vivienda de los padres de la mujer para tratar de averiguar dónde se encontraba.

Los familiares de la víctima aportaron información a los investigadores y señalaron que habían encontrado ropa y diferentes pertenencias del hombre en el domicilio. El individuo terminó detenido por un delito de amenazas graves y quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Ahora se conoce un dato especialmente relevante sobre su pasado: ya había cumplido una condena de 17 años de prisión por un asesinato cometido en Cataluña. Había acabado con la vida de una anciana, una persona vulnerable.

El hombre, que actualmente tiene 61 años, volvió así a quedar en el punto de mira de la Justicia después de protagonizar este nuevo episodio de violencia contra su expareja. Este pasado miércoles se celebró un juicio rápido en relación con los hechos ocurridos en Manacor. El acusado aceptó finalmente una condena de 10 meses de prisión por los delitos de quebrantamiento y amenazas.

La magistrada que se encontraba de guardia decretó su ingreso en el centro penitenciario de Palma. De este modo, el hombre que acudió por iniciativa propia a los juzgados para pedir que lo encerraran antes de hacer realidad sus amenazas vuelve a estar entre rejas, después de haber pasado ya 17 años en prisión por un asesinato.