El Govern salda la deuda histórica con los vigilantes de la cárcel de menores: hasta 370 euros al mes de plus de peligrosidad en función del grado de exposición a los factores de riesgo asociados a cada puesto de trabajo de la Fundación Instituto Socioeducativo S’Estel (FISE). La Fundación S’Estel es la entidad encargada de gestionar los centros y programas de justicia juvenil de Baleares, entre ellos el centro socioeducativo Es Pinaret.

Sus profesionales desarrollan una labor socioeducativa con menores y jóvenes sujetos a medidas judiciales en un entorno especialmente complejo y con unas condiciones de trabajo que comportan situaciones de riesgo.

Con la aprobación de este complemento, el Govern cumple con una reivindicación histórica de los trabajadores de S’Estel y reconoce la responsabilidad, el compromiso y las especiales condiciones en las que desarrollan su labor.

Además, da respuesta a una de las principales demandas del colectivo: que el reconocimiento llegue a toda la plantilla, con una cuantía adaptada al grado de exposición y riesgo de cada puesto de trabajo. Una demanda mantenida durante años que se convierte finalmente en una realidad para los más de 200 trabajadores de la Fundación.

El complemento se ha establecido a partir de criterios objetivos y proporcionales, teniendo en cuenta la intensidad, la frecuencia y la continuidad de la exposición al riesgo de cada puesto.

De este modo, se han fijado cinco niveles de percepción — del 100 %, 75 %, 40 %, 35 % y 30 %— en función de las características y las funciones de cada puesto de trabajo.

Los profesionales que llevan a cabo una intervención directa, continuada y habitual con los menores percibirán el 100 % del complemento.

En este grupo se incluyen, entre otros, educadores sociales y de centros socioeducativos, trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares técnicos educativos, monitores de actividades y personal técnico de programas socioeducativos. El resto de los profesionales percibirán entre el 30 y el 75 %, según el nivel de exposición vinculado a sus funciones.

El complemento al 100 % se fijó en 363 euros mensuales en doce pagas para el año 2025. Para 2026, tras aplicar el incremento retributivo del 1,5 %, la cuantía máxima es de 368,45 euros mensuales.

La adecuación retributiva tendrá efectos desde el 1 de enero de 2025. Así, cuando se empiece a abonar el complemento, los trabajadores recibirán también, en un único pago, los atrasos correspondientes a todo el año 2025 y a los meses de 2026 transcurrios hasta el inicio del abono.

El impacto económico total de la implantación del complemento correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026 es de 2,16 millones de euros, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social. En concreto, el coste es de 1,07 millones de euros correspondientes a 2025 y de 1,09 millones de euros correspondientes a 2026.