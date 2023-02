PP de Menorca denuncia el incumplimiento de los compromisos y anuncios efectuados por el Govern relativos a la ampliación del Centro de Salud Canal Salat de Ciutadella con una inversión de 7,7 millones de euros, tal como afirmó el 20 de abril de 2022 la consellera de Salud, Patricia Gómez, al presentar el plan de reactivación del Área de Salud de Menorca.

La diputada autonómica Asunción Pons, que realiza el seguimiento de este tema en el Parlament, denuncia que «la Conselleria de Salud no ha llevado a cabo ninguna actuación encaminada a la ampliación del Centro de Salud de Ciutadella y, tal como había advertido reiteradamente el PP, ahora constata las dificultades urbanísticas para acometer esta actuación».

«Las dificultades urbanísticas impiden acometer y hacen inviable la ampliación anunciada por el Govern, por lo que es preciso construir el segundo centro de salud para descongestionar las instalaciones del Canal Salat, que carecen de espacio para acoger nuevos servicios», declara la parlamentaria y secretaria de Política Territorial del PP-Menorca.

Añade que «durante este mandato el Govern Armengol ha perdido el tiempo, porque tenía que haber impulsado desde el primer día este segundo centro que necesita Ciutadella, como han venido reclamando el PP, el Sindicato Médico Simebal y otras asociaciones sanitarias».

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado varias preguntas de la diputada Asunción Pons sobre esta cuestión para las que pide respuesta por escrito al Govern. Concretamente, cuáles son las previsiones y la partida asignada en los presupuestos autonómicos del 2023 para la ampliación del Centro de Salud Canal Salat de Ciutadella. En segundo lugar, cuándo estará redactado el proyecto ejecutivo para llevar a cabo esta ampliación. También pregunta si la ampliación proyectada por el Govern descongestionará el Centro de Salud Canal Salat de Ciutadella y permitirá ofrecer un mejor servicio a los usuarios del IBSalut.

Por último, el PP pregunta cuál es la valoración del Govern de la ratio de cartillas sanitarias que deben atender actualmente los médicos asignados al Centro de Salud de Ciutadella, si considera que es asumible la carga de trabajo y si los médicos pueden garantizar una atención eficaz y en condiciones a los usuarios del IBSalut.

La Comisión de Salud del Parlament rechazó, el 30 de marzo pasado, con los votos de la izquierda, la Proposición No de ley del Grupo Parlamentario Popular, cuya autora es la diputada Asunción Pons, en la que instó al Govern a «plantear, diseñar e impulsar la construcción de un segEl undo centro de salud en Ciutadella, en lugar de valorar la ampliación del actual Centre de Salut Canal Salat».

La proposición no prosperó al obtener seis votos a favor del PP, Ciudadanos, Vox y el PI, y siete en contra de los grupos que apoyan al Govern Armengol: PSOE, Unidas Podemos, Més per Mallorca y el Grupo Mixto, del que forma parte Més per Menorca.

Esta PNL era fruto de las consultas y reuniones del PP con profesionales sanitarios y entidades de Menorca tras anunciar la consellera, el 19 de agosto de 2022, la redacción de un plan para definir las necesidades del Centro de Salud Canal Salat de Ciutadella. La proposición también incluyó instar al Govern balear a ·gestionar con el Ayuntamiento de Ciutadella la decisión sobre el espacio adecuado, según las previsiones del planeamiento urbanístico municipal, para la ubicación, construcción y definición de los accesos del segundo centro de salud de Ciutadella».

Saturación en verano

En la actualidad el Centro de Salud S Canal Salat tiene asignadas 28.324 tarjetas sanitarias, el 17% de las cuales corresponden a usuarios de más de 65 años. «Hay que valorar, por tanto, la carga de trabajo que asumen hoy los trece médicos de familia de este centro, que atienden a una media de 38 pacientes/día, y tener en cuenta también el incremento de consultas de Enfermería», expuso Asunción Pons en la exposición de motivos de esta proposición no de ley.

También manifiesta que «es preciso valorar que la actividad del Servicio de Urgencias se duplica durante el verano por la afluencia de los visitantes y el incremento de población en la comarca de Poniente de Menorca, por el gran número de plazas turísticas ubicadas en esta zona de la isla».

Asunción Pons manifiesta que «29 años después de la inauguración de este centro de salud, que ya fue ampliado el 2007, es el momento de plantear, diseñar e impulsar la construcción de un segundo centro de salud en Ciutadella para descongestionar el Canal Salat, donde no hay espacio para ubicar nuevos servicios para atender a un tercio de la población de Menorca». Este hecho obliga a numerosos usuarios a desplazarse al hospital Mateu Orfila.