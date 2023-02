Fulgencio Coll, líder de Vox en Palma, repetirá a sus 74 años como cabeza de lista de este partido en las elecciones municipales de mayo. Tras una legislatura en la oposición, el ex jefe del Estado Mayor con el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero es, sin duda alguna, uno de los concejales más populares en los barrios de Palma, en especial, en aquellos más conflictivos donde viven miles de palmesanos que sufren un clima de inseguridad, okupación y conflictividad social. Coll también se pronuncia sobre la coalición de gobierno de PSOE y Podemos que preside el socialista Pedro Sánchez.

Pregunta.- ¿Qué opina de la Ley del sólo sí es sí?

Respuesta.- Es una perversión. Debería haber dimitido la ministra y posiblemente haber hecho una moción de censura al presidente del Gobierno por ser parte del problema. El problema no es la señora a la que le han hecho un ministerio a su medida para hacer ruido y dilapidar y tirar 600 millones de euros caprichosamente, con una estructura donde se va la mayoría en sueldos y banalidades. El problema no es de Montero, es un problema de Sánchez. Es el desastre por el que nos está llevando Sánchez, que ha sido el peor jefe de gobierno de la historia democrática. Y el daño que ha hecho costará años recuperarlo. Hay que recomponer el Estado, hay que recomponer muchísimas cosas. Es auténticamente un personaje que, con tal de estar en La Moncloa, hace lo que sea y cueste lo que cueste. ¿Y qué me dice usted del nivel intelectual, profesional o de su capacidad para estar donde está? ¿Cómo podemos tener ministras o ministros con el nivel que tenemos? ¿La capacidad de mérito dónde está? Es lo primero que tiene que tener un político: capacidad, mérito y sentido de Estado. De estos tres puntos busque a ver cuántos encuentra.

P.- ¿Qué le parecen los acuerdos que ha establecido Pedro Sánchez con Bildu y Esquerra Republicana?

R.- Una traición. Esto se llama traición a su programa político, una traición al Partido Socialista Obrero Español, que no existe ya, existe otra cosa; una traición al ciudadano español, una traición a las víctimas del terrorismo. Esto es alta traición. En cualquier otro país, estaría en la calle este personaje, pero él es capaz de todo por ganar un día. Lo dije yo hace años. Sánchez es un problema nacional y no me equivoqué. Bueno, no es un problema, es un peligro.

P.- ¿Cree que puede existir un PSOE sin Sánchez?

R.- Va a ser muy difícil. Creo que el Partido Socialista tendrá que reconstruirse y buscar figuras históricas que tengan principios, capacidad y sentido de Estado. A todos los que tenían esto los han echado. A los buenos los han echado y lo que ha quedado es un clan. El PSOE no es el Partido Socialista Obrero Español, es otra cosa.

P.- Hay un tema grave en Baleares con la imposición del catalán establecida por el gobierno socialista de Francina Armengol. Si gobierna Vox en las Islas, ¿cerrará el grifo de todas las subvenciones que están recibiendo chiringuitos independentistas como la Obra Cultural Balear, Plataforma por la Llengua y demás organizaciones vinculadas al separatismo catalán?

R.- Sin lugar a dudas. Lo primero que tenemos que hacer es gestionar bien el dinero, no darlo a organizaciones que sólo se dedican a hacer actividades políticas y de forma partidista, los llamados chiringuitos. Yo lo tengo clarísimo: hay que reducir todo lo que sea redundante. Yo suprimiría el Ministerio de Igualdad de la ministra Montero, de forma inmediata. Hay que hacer lo mismo a nivel local. Es decir, aquí hemos de mantener aquello que sea útil para el ciudadano y que sirva para gestionar bien. Todo lo demás, hay que reducirlo. Hay que bajar impuestos y para bajar impuestos, hay que reducir todo este dinero de chiringuitos y subvenciones interesadas. El departamento LGTBI es un gasto ideológico absoluto. Esto tiene que terminar. Lo que hay que hacer es una Concejalía de Bienestar Social y Familia. Todo esto hay que reconducirlo, respetando a todo el mundo, porque el alcalde debe serlo de todos los ciudadanos, no de un sector.