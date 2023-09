La frustración del goleador

Muriqi se enfrenta a sus peores momentos desde que está en el Mallorca Cuenta con la confianza total del club y del cuerpo técnico Está concentrado con su selección para jugar ante Suiza y Rumanía

La frustración del goleador. Es a lo que se enfrenta Vedat Muriqi, que vive sus peores momentos desde que está en el Mallorca. Con cuatro jornadas consumidas no sólo no ha marcado ningún tanto -el año pasado llevaba dos a estas alturas-, sino que además ha fallado dos penaltis. El delantero kosovar, que se encuentra concentrado con su selección para jugar ante Rumanía y Suiza, cuenta no obstante con todo el apoyo tanto del club como del cuerpo técnico. «Si hay otro penalti lo volverá a lanzar él», dijo en la última rueda de prensa Javier Aguirre para expresar su confianza en un jugador del que se espera mucho.

Muriqi vive de los goles, como cualquier delantero centro, y ahora no están llegando. Marcó uno extraordinario en la pretemporada en el campo del Sunderland, al imponer su poderoso remate de cabeza, pero en partido oficial no lo consigue desde el pasado 19 de junio, cuando anotó en Minsk ante Bielorrusia en un partido que Kosovo perdió 2-1. Con el Mallorca su último tanto data del cuatro de junio, en el último partido de Liga ante el Rayo Vallecano.

Esta temporada el kosovar ha tenido dos grandes oportunidades en Las Palmas y en Granada, donde dispuso de dos penaltis que en ambos casos estrelló en la madera. La frustración se apoderó después del delantero, al que se vio con una ansiedad exagerada, consecuencia de los dos golpes de infortunio que había sufrido.

«Tenemos mucha confianza en Muriqi y es nuestro primer lanzador de penaltis. El año pasado transformó todos los que tiró menos uno en Elche y no tenemos dudas de que seguirá ejecutándolos él», insistió Javier Aguirre. El propio futbolista arde ya en deseos de volver a situarse en los once metros y acabar con una racha que es difícil de explicar, porque en ambos casos los disparos fueron correctos y engañaron a los porteros.

Ahora, antes de reincorporarse la próxima semana al Mallorca, Muriqi debe afrontar dos partidos de trámite con Kosovo, selección que no tiene ya posibilidades de clasificación para la Eurocopa. Además, se enfrenta a los dos primeros del grupo, Suiza y Rumanía. Contra los suizos, líderes con 10 puntos, se verá las caras este sábado a las 20.45 en el estadio Fadil Vokrri de Pristina, mientras que el próximo martes día 12 viajará a Bucarest para medirse a Rumanía, segunda clasificada. Luego se reincorporará al Mallorca para preparar el siguiente partido de Liga ante el Celta en Balaídos.