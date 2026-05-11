Expulsado del juicio el acusado de matar a su ex suegra en la Colònia de Sant Jordi tras varias interrupciones

El presidente del Tribunal del Jurado de la Audiencia de Palma ha expulsado este lunes del juicio a Vitor Aníbal Temporao Martins, el portugués de 47 años acusado de matar a patadas a su ex suegra en la Colònia de Sant Jordi (Mallorca), en septiembre de 2024.

Ha sido al inicio de la vista oral después de que el acusado haya pedido la palabra para «alegar indefensión» tras no haberse resuelto a su favor su petición de cambio de abogado, del turno de oficio.

El presidente del Tribunal ha recordado al acusado que su petición de cambio de letrado ya había sido desestimada y que, si lo deseaba, tendría su derecho a intervenir y hacer las aportaciones pertinentes el miércoles.

EL magistrado ha reiterado al hombre que si seguía hablando sería expulsado de la sala y devuelto a los calabozos. En ese momento, el hombre se ha puesto de pie, lo que ha obligado a los agentes que lo custodian a sujetarlo. En ese momento se ha ordenado su expulsión y el juicio ha continuado con el acusado ausente.

El acusado ha regresado unos 10 minutos después a la sala donde se celebra el juicio con la condición de permanecer quieto y en silencio.

La Fiscalía pide para el acusado 20 años de cárcel y una indemnización de 150.000 euros a los familiares de la víctima. Y es que, según ha indicado la representante del Ministerio Público, el procesado «esperó a la víctima en su casa y aprovechó que era una persona vulnerable, de 74 años, y que sufría algunas dolencias. Antes de entrar a la vivienda, la empujó y, cuando cayó al suelo, empezó lo peor. Comenzó a darle talonazos hasta reventarle el cráneo».

Por estos hechos, la acusación particular, ejercida por la hija de la víctima y ex pareja del homicida, pide la prisión permanente revisable para Vitor Aníbal. «Mantenía una relación de dominación y sometimiento y vivía a cuerpo de rey en casa de su suegra», ha declarado, a pesar de que durante los dos últimos años ella había expresado la voluntad de poner fin a la relación de más de 20 años y le había pedido al hombre que abandonara la vivienda.

La letrada de la acusación particular cree igualmente que existe el agravante de género. «Mató a una mujer que le puso límites y que estaba harta de ser dominada», ha concluido.