Exámenes extraordinarios de la DGT en Palma los sábados 30 de mayo y 6 de junio para el carnet de conducir

Exámenes extraordinarios de la DGT en Palma los sábados 30 de mayo y 6 de junio para obtener el carnet de conducir B. La habilitación de estas fechas forma parte de un plan de choque que ya se ha puesto en marcha en otros territorios de la Península, y permitirá anticipar el aumento de la demanda que suele producirse con la llegada del verano.

Para estimar las necesidades de cada Jefatura Provincial, se ha requerido a las autoescuelas que comuniquen el número de aspirantes que ya estén formados para realizar la prueba de circulación de manera inminente.

En las fechas previstas, la Dirección General de Tráfico se comprometió a examinar a todos los aspirantes que ya hubieran completado su formación y, en el caso de Balears, los centros de formación han trasladado que hay un total de 411 aspirantes preparados para examinarse de inmediato.

El plan operativo de refuerzo cuenta con una bolsa de examinadores con posibilidad de itinerar por todo el territorio nacional.

En el caso de Palma, además de los examinadores propios con los que cuenta la Jefatura, será necesario desplazar adicionalmente a ocho examinadores de la península para poder completar el total de pruebas extraordinarias.

En la Dirección General de Tráfico (DGT) en Baleares, al igual que sucede en otros servicios públicos estatales en Baleares, en torno al 90% de los funcionarios aquí destinados acaban marchando por carencia de incentivos.

El plus de insularidad que desembolsa el Gobierno de Pedro Sánchez es insuficiente para compensar el elevado coste del nivel de vida en el archipiélago, por lo que los examinadores a menudo terminan solicitando el traslado.

Esta carencia de examinadores provoca, además, un grave perjuicio a los afectados, que ven cómo se les priva de su derecho a realizar el examen de circulación en un plazo de tiempo razonable y poder obtener así la licencia correspondiente.