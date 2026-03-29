La ex legionaria trans Rebeka López estalla en un podcast, se golpea y revela su pasado en combate

Lo que prometía ser una entrevista más terminó convirtiéndose en uno de los episodios más tensos, impactantes y polémicos que se recuerdan en el panorama digital reciente. Rebeka López, exlegionaria y mujer trans, protagonizó un momento de absoluta conmoción durante su participación en el podcast Indómitos TV, dirigido y presentado por el mallorquín Brian Porcel, donde su relato, cargado de crudeza, emoción y controversia, dejó sin palabras tanto al presentador como a la audiencia.

La conversación avanzaba entre confesiones íntimas y reflexiones profundas sobre identidad, sociedad y vivencias extremas, cuando todo dio un giro radical. En pleno directo, visiblemente alterada, Rebeka perdió el control emocional al sentirse cuestionada sobre su pasado militar. Entre gritos y tensión creciente, comenzó a golpearse la cara, obligando a detener la grabación durante varios minutos.

El momento, tan inesperado como inquietante, marcó un antes y un después en la entrevista. Según fuentes presentes, la situación fue tan delicada que el equipo tuvo que intervenir para calmarla antes de continuar. Pero más allá del episodio, el contenido de su testimonio ha desatado una auténtica tormenta mediática.

Rebeka López afirma haber formado parte de la Legión Española y haber participado en operaciones de combate en zonas de guerra. En sus propias palabras, asegura contar con «al menos siete bajas confirmadas», una declaración que ha generado incredulidad y debate en redes sociales.

Su relato no se limita al ámbito militar. Durante la entrevista, Rebeka expone una vida marcada por una dualidad constante: una infancia compleja, una identidad en conflicto durante años y una transformación personal que describe como «dolorosa, pero necesaria», Habla sin filtros sobre su transición de género, la presión social, la salud mental y el peso psicológico de haber vivido situaciones extremas.

Uno de los puntos más impactantes llega cuando lanza un mensaje directo a las nuevas generaciones: un llamamiento claro a no romantizar la guerra. «Los jóvenes no tienen que ir a la guerra», afirma con contundencia, en lo que muchos interpretan como una advertencia basada en su propia experiencia.

Paradójicamente, y en contraste con ese pasado violento, Rebeka también rescata palomas callejeras, un detalle que añade una capa más de complejidad a su figura ya de por sí controvertida. El episodio ha generado un intenso debate en torno a temas como identidad de género, veracidad de testimonios bélicos, impacto psicológico de la guerra y los límites del contenido en plataformas digitales. Mientras algunos defienden su relato como un testimonio valiente y necesario, otros cuestionan la coherencia de sus declaraciones.

Lo que es indiscutible es que la aparición de Rebeka López en Indómitos TV, no ha dejado a nadie indiferente. Un testimonio crudo, incómodo y profundamente humano que, entre polémica y emoción, pone sobre la mesa realidades que rara vez se discuten en público. Y ahora, la pregunta queda en el aire: ¿hasta dónde llega la verdad y dónde empieza la controversia?