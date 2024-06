Los ex alumnos de Montesión acusan a la Compañía de Jesús de menospreciarles: «Nos quieren callados»

La Asociación de Antiguos Alumnos de Montesión ha acusado a la Compañía de Jesús, propietaria del colegio, el convento y el claustro, ubicados en pleno casco antiguo de Palma, de menospreciar la opinión de los ex alumnos del centro, que la pasada semana se manifestaron en contra del cierre y la cesión de la manzana a un empresario privado por 70 años.

En un comunicado, los Antiguos Alumnos denuncian que la Compañía de Jesús considera que la opinión de los ex alumnos «no cuenta» y que creen que «los Antiguos Alumnos no formamos parte de las decisiones de la Compañía y que por tanto debemos estar callados y asumir sus decisiones».

Los antiguos alumnos del centro recuerdan que «movidos por el amor, cariño y agradecimiento que tenemos al Colegio de Montesión, nos movilizamos exigiendo a la Compañía de Jesús que se replantease esta locura que dejaba a Palma sin el elemento distintivo de la Compañía desde 1561, en aras de una pura operación inmobiliaria».

Ahora, la Asociación asegura que la Compañía de Jesús está «ignorando a todas las generaciones que con esfuerzo, compañerismo, compromiso, solidaridad y cariño por tantos jesuitas y seglares que formaron parte de nuestra historia».

Por si fuera poco, los antiguos alumnos acusan a la Compañía de Jesús de «no aceptar la crítica» y aseguran que «les molesta que los Antiguos Alumnos se hayan movilizado, incluso menospreciando a las más de 400 personas asistentes, y las 1.988 firmas de apoyo en change.org».

«Tenemos un derecho inmaterial sobre Montesión»

En el comunicado que ha lanzado la Asociación de Antiguos Alumnos explican que «la Compañía de Jesús ha dicho a los Antiguos Alumnos que no nos quieren como parte de su discernimiento ignaciano, ni tan siquiera como asesores, teniendo, como estamos convencidos que tenemos, un derecho inmaterial sobre Montesión, al formar parte de la historia viva de Mallorca, y estando por ello obligados a defender y conservar el legado de 464 años de historia».

Así, indican que «nuestro amor y agradecimiento a Montesión nos hicieron alzar la voz y alertar a los exalumnos, a la sociedad mallorquina, y a las autoridades, de la operación inmobiliaria que se estaba realizando sobre la Manzana de Montesión. En definitiva, y como ha quedado demostrado, para la Compañía de Jesús los Antiguos Alumnos de Montesión no pintan nada».

El presidente de los Antiguos Alumnos, Cesar García Rullán, ha asegurado que «ésta no es la Compañía de Jesús que creíamos conocer y prueba de ello han sido los viejos tics tan jesuíticos que han aflorado en todo su esplendor, reflejados en la rueda de prensa del P. Toraño del pasado viernes».

Lo peor, según dice el comunicado, es que «la decisión de la Compañía de Jesús sobre Montesión está tomada… En palabras del P. Toraño, ya no será nunca más Montesión, sino que será otra cosa, lo que nos ha entristecido aún más».

Y es que el delegado de los jesuitas de la Plataforma Mediterránea, Abel Toraño, aseguró la semana pasada en Palma que «hay motivos» para el traslado de los jesuitas de Montesión y que el arraigo «no es criterio». «Lo que diga el Provincial es lo definitivo», apostilló.

Toraño quiso constatar que el cierre de la comunidad de jesuitas de Montesión viene motivado porque «ya no da de sí», tanto «por la edad media de las personas» como «por el momento que se está viviendo». «O actuamos ya o vamos a una decadencia irremediable».