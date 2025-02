Arantxa Echevarría, muy valiente, directora de la película “La infiltrada”, hizo en la pasada entrega de los Goya una gran justicia con las víctimas de ETA. Era la primera vez que en esos premios se hablaba de ETA. Es muy necesario. Sí, de ETA una gran mayoría de la sociedad de su época no sabe nada, otros no querían saber nada porque no iba con ellos, otros muchos simpatizaban y aplaudían y también les parecía que les quedaba “lejos” lo que hacían, sería por algo, hasta que tras asesinar a Guardias Civiles, Policías y Militares, empezaron a asesinar a políticos y particulares, y muchos, no todos cayeron en la cuenta de que lo de ETA no solo iba de Guardias Civiles, Policías y Militares, sino que se trataba de otras cuestiones.

Ahora las nuevas generaciones aún saben menos de ETA, y encima ha habido por parte del PSOE y otros un proceso vergonzoso de blanqueamiento. Me resulta difícil comprimir todo esto en un artículo, pero menos e injusto es no hacerlo. Solo los profesionales y una pequeña parte de aquella sociedad se enteraban. Bueno, el 70% de la sociedad vasca era y es cómplice de la banda terrorista, el PNV, padres putativos de ETA, equidistantes y poniéndole siempre una vela a Dios y otra al diablo.

Los de Herribatasuna y todo su entorno abertzale etarras y criadero de estos. El resto de los vascos sufrieron a los terroristas tanto en su tierra como los que tuvieron que irse de aquella en un exilio criminal al ser objetivos de extorsiones y amenazas de muerte. Fue un genocidio social.

Una creencia generalizada era, es, que ETA luchaba contra Franco, gran falacia, pues el 85% de sus atentados fue en democracia. Los profesionales sabemos que el terrorismo “solo” es una de las varias herramientas de la subversión y los más radicales del partido fundado por el fascista Sabino Arana, el PNV, pensaron que no podían esperar a ser independientes por vías normales y empezaron a matar, secuestrar, extorsionar para lograr una república marxista-leninista en una sociedad católica y burguesa. Pero otra de las herramientas fue la “concienciación de masas”, lo que se conoce como adoctrinamiento.

En esto, los nacionalistas, los terroristas han logrado una gran victoria y se ve claramente reflejado en a quién se vota en el País Vasco por tiempos inmemoriales, la visión de las manifestaciones cuando se convocan por el PNV o Bildu para reivindicar la suelta de etarras o los homenajes a estos. España es y sigue siendo su enemigo. Siento un gran asco y repulsa por esta parte de la sociedad vasca. Siempre victimistas, el bucle melancólico de Juaristi los define perfectamente.

ETA no logró la victoria armada porque tuvo enfrente a la Guardia Civil, su verdadero enemigo, sin menospreciar a la Policía Nacional y demás, y toda la fuerza de España, pero sí ha logrado la victoria política gracias al PSOE, a Zapatero. Todos los gobiernos, tanto del PP como del PSOE, han negociado con ETA para tratar de acabar con el terrorismo, con la única diferencia de que el PP no estaba dispuesto a “rendirlo todo” y Zapatero y el PSOE sí lo rindió.

A Aznar intentaron asesinarlo porque sabían que no estaba dispuesto a otorgar todos los puntos de la alternativa KAS, y llegó el traidor Zapatero y hasta prostituyó el Tribunal Constitucional para legalizar Herri Batasuna y ahí está Sortu/Bildu sentado en el Congreso de España.

Una España que odian tanto aquellos como sus padres, el PNV, y a la que solo utilizan para sus intereses y una ETA que sigue muy viva en el País Vasco aunque no maten, una ETA que nunca entregó las armas, solo cuatro viejas pistolas y poco más, una ETA que nunca se arrepintió ni pidió perdón ni colaboró con la justicia y por ello, 379 asesinatos sin resolver y, entretanto, dando a los asesinos beneficios penitenciarios y recibiéndolos con honores.

Y por supuesto, ETA/Bildu, socios del PSOE, los mejores, inquebrantables, a los que les dan el control de las cárceles, les conceden alcaldías, favorecen que se incrusten en Navarra y se apoderen de esa comunidad, objetivo de ETA, de toda la vida, les otorgan la salida de diversas Unidades de la Guardia Civil, en definitiva vacían paso a paso todo aquello que signifique España. Y volviendo al principio, esto no es Memoria Democrática, y sí la de la guerra civil, ley que precisamente los etarras han fijado las fechas y cuestiones de su aplicación.

Si todo lo que ha ocurrido con ETA por parte del PSOE y otros no es vergonzoso, si no ha sido una rotunda traición, ignominia y rendición que “venga Dios y lo vea”. Sí, me diréis que ETA no mata ya y que esto es mejor, claro, es una perogrullada, pero esta no es la cuestión, el que quiera entender que lo haga, y que no mata lo será físicamente, pero lo sigue haciendo social, sectariamente porque no han abandonado sus objetivos y sus enemigos, siguen siendo los hijos del fascista anti español Sabino Arana, y siguen en ello.

Yo no olvido ni perdono. “El que quiere ser tirano y no mata a Bruto y el que quiere establecer un Estado libre y no mata a los hijos de Bruto, solo por breve tiempo conservará su obra. Nicolás Maquiavelo.