Estos han sido los goleadores del Mallorca en 2023: alguno te sorprenderá

Estos han sido los goleadores del Mallorca en 2023 y alguno de ellos es sorprendente. El equipo ha cerrado el año con estadísticas muy equilibradas: 45 partidos jugados, de los que ha ganado 15, ha empatado 13 y ha perdido 17, con 50 goles a favor, tras los tres marcados el jueves a Osasuna en Son Moix, y 50 en contra. Vedat Muriqi ha sido el pichichi, con 12 tantos repartidos entre las temporadas 22-23 y 23-24, aunque de ésta aún no se ha llegado ni al meridiano.

Uno de los datos más sorprendentes es la identidad del segundo máximo goleador de la temporada, honor que ha recaído en el mallorquín Abdón Prats, que entre Liga y Copa ha celebrado 10 tantos durante el año 2023, una de sus mejores marcas en el Mallorca. Abdón renovó recientemente su compromiso con el equipo hasta 2026 como premio a su rendimiento. Aguirre dijo de él hace poco que estaba viendo «su mejor versión» desde que el mexicano está sentado en el banquillo.

El gallego Dani Rodríguez, que acaba contrato el 30 de junio, ha sido el tercer máximo goleador del equipo durante 2023 con seis tantos, tras el marcado ante Osasuna, en un partido en que repartió dos asistencias. Dani será a partir del uno de enero agente libre para negociar su futuro, aunque lo lógico es que continúe por lo menos una temporada más en el Mallorca porque se lo ha ganado. El jugador nacido en Betanzos cumplirá 36 años el próximo mes junio.

El coreano Kang In Lee, actualmente en el París Saint Germain, es el cuarto pichichi del año con cuatro tantos en sólo seis meses, ya que en verano abandonó el Mallorca con rumbo hacia Francia. La producción goleadora de Kang no fue menor, ya que no es un jugador que se destaque por su producción ante la portería contraria, sino por sus asistencia.

La importancia de Raíllo

El capitán Antonio Raíllo es el quinto máximo goleador y el primer defensor en este apartado, con tres tantos, de los cuales uno es el que le marcó el jueves a Osasuna al cabecear a la escuadra un saque de falta efectuado por Dani Rodríguez. Raíllo ya había marcado el primer gol de la temporada en Las Palmas en la primera jornada, pero se lesionó en el siguiente partido ante el Villarreal y estuvo tres meses fuera del equipo. Su regreso ha coincidido con la mejor versión defensiva del Mallorca.

Larin, Llabrés y Nastasic comparten la sexta plaza con dos goles cada uno. El mallorquín los consiguió en la Copa, el canadiense sólo lleva uno en Liga y el serbio, que había marcado la pasada temporada en el Metropolitano, se estrenó ante Osasuna con un cabezazo impecable a saque de esquina.

La lista de goleadores la completan ocho jugadores que tan sólo han visto puerta en una ocasión. Son Ángel, Antonio Sánchez, Amath, Copete, Kadewere, Maffeo, Morlanes y Samú Costa. Llama la atención la poca puntería de tres delanteros como Ángel, Kadewere y Amath, sobre todo de este último, que está negado ante la portería contraria, aunque el único gol que marcó fue muy importante, ya que significó la victoria en Balaídos ante el Celta.

Lista de goleadores en el año 2023