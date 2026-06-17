Escola Catòlica celebra la III Nit de l’Educació y premia al CESAG y a la Fundació Pere Tarrés

Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB) ha celebrado este miércoles la III Nit de l’Educació en el patio de armas del Castell de Bellver y ha premiado al CESAG y a la Fundació Pere Tarrés.

El evento, que se ha consolidado como una cita de referencia para el sector, ha reunido a los representantes titulares y equipos directivos de los 85 centros que integran la ECIB, la organización patronal mayoritaria de la enseñanza concertada en la comunidad, así como a las principales figuras del ámbito político, empresarial y cultural de las islas.

La gran novedad de esta tercera edición ha sido el nacimiento de los galardones Far de les Illes. Esta nueva distinción tiene como objetivo reconocer a aquellas entidades que, con una trayectoria sólida y un compromiso sostenido en el tiempo, contribuyen de forma decisiva a la educación integral, la transmisión de los valores del humanismo cristiano y la construcción de una sociedad más justa, cohesionada y solidaria.

En esta primera convocatoria, las instituciones distinguidas son el Centro de Estudios Superiores Alberta Giménez (CESAG) y la Fundació Pere Tarrés.

El acto institucional ha contado con la presencia del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, además de otras autoridades y representantes del entorno educativo y social balear.

Dos instituciones de referencia y transformación social

La organización ha destacado que ambas entidades galardonadas comparten, desde realidades educativas complementarias, una misma vocación de servicio, una clara inspiración en los valores cristianos y una apuesta decidida por la educación como herramienta de transformación personal y social.

El CESAG se ha consolidado como una institución universitaria de referencia en las Baleares, especialmente en los ámbitos de la educación, la comunicación, la enfermería y la actividad física y el deporte. El jurado ha puesto en valor su propuesta formativa, que combina la excelencia académica con un fuerte acompañamiento personal al alumnado, fomentando el sentido crítico, la responsabilidad social y metodologías innovadoras conectadas con la realidad profesional.

La Fundació Pere Tarrés, por su parte, es una de las entidades educativas y sociales de mayor recorrido y prestigio en el ámbito del ocio educativo y la acción social en los territorios de habla catalana. Su labor destaca por un modelo de intervención socioeducativa profundamente arraigado en el territorio y orientado al acompañamiento integral de niños, adolescentes y familias, especialmente en contextos de vulnerabilidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y la inclusión.

Con la entrega de estos primeros premios Far de les Illes, la III Nit de l’Educació reafirma su objetivo de visibilizar la labor de las instituciones que contribuyen al desarrollo integral de las personas y a la construcción de una sociedad balear más cohesionada y comprometida con los valores humanos.