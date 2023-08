Port Adriano, la promotora musical Sharemusic! y los vocalistas de la banda Earth, Wind and Fire presentaron este viernes la XI edición del festival PAM (Port Adriano Mallorca Festival), que un año más cuenta con una programación internacional artística de lujo. El acto oficial se celebró en el Hotel Meliá Calvià Beach en medio de una importante expectación mediática.

Al acto asistieron los tres vocalistas de la formación internacional y grandes músicos de prestigio a nivel mundial: Claude Woods, Tim Owens y Devere Duckett. También estuvieron presentes el teniente de alcalde de Cultura de Calvià, Manuel Mas Sánchez, y el concejal Juan Thomás.

Tanto la directora de explotación de Port Adriano, Isabel Teruel, como el director del festival y director general de Sharemusic!, Felipe Menéndez, coincidieron en destacar el carácter exclusivo y único del formato del festival PAM. También, repasaron el recorrido del festival que en sus ya once ediciones lleva más de 60 conciertos realizados con más de 80.000 personas entre el público.

El cartel de la actual edición presenta dos importantes formaciones internacionales y dos espectáculos que rinden homenaje a grandes artistas como son Michael Jackson y la banda Queen. PAM se celebra este año los dos primeros fines de semana de agosto, concretamente los días 4, 5, 11 y 12 de agosto, detalla la organización en un comunicado.

Port Adriano Mallorca Festival inauguró el festival este pasado 4 de agosto con el concierto de Earth, Wind and Fire Experience by Al McKay. A lo largo de los años, la banda se ha consolidado como una de las más influyentes del R&B y el Funk a nivel mundial.

El protagonista de la segunda fecha del festival es Michael Jackson. El sábado 5 de agosto llega a Port Adriano This is Michael, el mayor show sobre el artista. El espectáculo internacional que ha conquistado al mundo entero presenta la mejor selección de bailarines, cantantes y músicos, con un montaje escenográfico impactante para revivir al rey del pop, su música y su arte con un espectáculo fascinante que recoge todos sus grandes momentos y sus temas más emblemáticos.

El viernes 11 de agosto subirán al escenario los Gipsy Kings. Sin ninguna duda, siguen siendo los mejores embajadores de la cultura gitana y siguen siendo los mayores vendedores de discos del género. La formación ha vendido más de 20 millones de álbumes en 35 años de carrera. El grupo es el símbolo de la fiesta en estado puro.

La última fecha del festival es el sábado 12 de agosto. PAM presenta God Save The Queen, un tributo a uno de los iconos del rock más importantes de la historia de la música: Queen. El show está reconocido como el mejor homenaje internacional al mítico grupo británico. God Save The Queen no es sólo un tributo musical a Queen, es un sentido homenaje a cada una de las canciones que interpretan, a todo el imaginario que rodeó al grupo en su día: actitud, estética, teatralidad y espíritu recobran vida cada vez que esta banda actúa sobre un escenario.