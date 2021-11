Dos de los 12 marroquíes fugados del avión que aterrizó en Palma de emergencia el pasado viernes habrían logrado salir de Mallorca, según han explicado a este diario fuentes cercanas a la investigación.

Se tiene constancia de que dos de ellos han abandonado la isla por vía marítima, mediante la compra de un billete de barco con destino Valencia. La Policía Nacional ha dictado requisitorias por todo el país con el fin de localizarlos y detenerlos. A través de la comprobación de listados y pasaportes, ya se han determinado las identidades de los pasajeros que abandonaron el avión y constatado así quiénes son los que permanecen huidos.

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 6 de Palma ordenó anoche el ingreso en prisión de los doce marroquíes detenidos por el incidente de la patera aérea y los acusa de sedición como pedía la Fiscalía de Baleares. La juez también les imputa delitos de desorden público y favorecimiento a la inmigración irregular. En concreto, ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para todos los detenidos, tal y como había solicitado el Ministerio Público. La acusación se basa en la Ley de Navegación Aérea.

El caos vivido el pasado viernes por la fuga de los 24 pasajeros marroquíes, algo inédito en España, no ha dejado indiferente a nadie. No sólo ha revelado una importante brecha de seguridad en el espacio aéreo español, sino que este incidente obligará a cambiar el protocolo de actuación frente a los aterrizajes de emergencia por razones sanitarias. Hasta ahora, a pie de avión sólo se desplazaba la ambulancia y no la Policía. Pero tras esta fuga orquestada, todo cambiará.

Asimismo, vuelve a ponerse sobre la mesa el drama migratorio y la posibilidad de que surja una nueva modalidad entre las mafias para entrar de forma irregular en España. Así, la Fiscalía de Baleares considera que el incidente «es muy grave» y no una simple infracción de las leyes de extranjería. Es una situación muy diferente a la de una patera que llega a la costa. En este caso, se ha puesto en riesgo la seguridad aérea y se ha bloqueado el tráfico.