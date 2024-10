Dimite la concejal socialista de Mahón que ocultó durante un mes que el agua de la ciudad no era potable

La concejal de Urbanismo y Ciudad del Ayuntamiento de Mahón (Menorca), la socialista Dolores Antonio, ha dimitido este jueves tras ocultar a sus ciudadanos que el agua de la ciudad no era potable. Unos informes de la empresa que gestiona el agua en esta localidad alertaban al Consistorio que no podía asegurarse la total desinfección del agua, por lo que no era apta para el consumo humano.

La dirigente socialista ha reconocido que había recibido un trámite interno al respecto que no leyó. Es por ello que Antonio ha dejado su caro que ocupaba desde junio de 2023 «por responsabilidad, por coherencia y en defensa del servicio público y del interés general, principios en los que siempre he creído y que antes, ahora y siempre pondré por delante de todo».

«Hay muchas razones que explican este hecho de no haberlo visto, pero para mí no disminuyen mi responsabilidad», ha indicado la concejal. «Por no haber controlado un expediente que debe tener responsables técnicos y, sobre todo, de una empresa que gestiona un servicio municipal. Estoy segura de que no hay una sola persona trabajadora en el mundo que pueda asegurar categóricamente que nunca se ha visto en una situación similar», ha añadido.

Cabe recordar que el PP, en su labor de control al Consistorio desde la oposición, solicitó unos informes que la empresa Hidrobal había registrado el pasado 21 de agosto en el Ayuntamiento gobernado por el PSOE, donde se asegura que había varios problemas en la desnitrificadora que provocaba una concentración de nitratos por encima de los 50 mg/l.

Un informe que indicaba claramente que la empresa recomendaba la desconexión provisional del depósito y la correspondiente comunicación sanitaria a toda la población afectada. Sin embargo, en vez de tratar de poner solución a estos problemas del agua de Mahón, desde el Ayuntamiento no se comunicó a Sanidad en noviembre de 2023 los análisis de agua que sobrepasan los límites para el consumo humano, a pesar que desde ese mismo mes ya se tenían avisos de mal funcionamiento de la planta de Malbúger.

Héctor Pons y la concejal Dolores Antonio deben presentar su dimisión. Desde que destapamos este escándalo, solo se han dedicado a echar balones fuera. Han puesto en riesgo la salud de todos los que han consumido agua no potable mientras el Ayuntamiento lo ocultaba.#dimisiónya pic.twitter.com/pFlbsOSLt7 — PP Mahón (@PPMahon) October 2, 2024

La concejal Dolores Antonio ha explicado que después de haber puesto su cargo a disposición, no ha hecho efectiva su renuncia hasta este jueves porque «quería realizar el trabajo que he llevado a cabo estos días. No se deja el timón ante el primer revés. He demorado esta decisión para convocar una comisión informativa donde rendir cuentas a la corporación municipal y para reunirme con los responsables de la empresa concesionaria».

Además, la edil ha apuntado que «frente al oportunismo político que me pone en esta situación, asumiré mi responsabilidad, por coherencia y en defensa del servicio público y del interés general. El servicio de agua es un tema clave y espero que mi salida actúe como un toque de atención hacia una forma de trabajar más eficaz internamente, con mayor compromiso y responsabilidad por parte de la empresa que presta el servicio», ha concluido.