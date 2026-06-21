Detenidos en Palma tras asaltar una caseta y quedarse en la finca de al lado con el botín

La Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de una caseta situada en la ciudad de Palma. Los implicados no solo fueron captados por las cámaras de seguridad, sino que cometieron el error de ocultarse con el botín en una finca colindante a la de su víctima, lo que facilitó su rápida captura.

Los hechos se desencadenaron el pasado lunes alrededor de las 15:00 horas. El propietario de la finca recibió el aviso de su empresa de seguridad: las cámaras captaban a un desconocido en el perímetro de su propiedad. Al llegar las patrullas policiales, el dueño comprobó que alguien había entrado en su caseta y echaba en falta dos bicicletas, una barbacoa y varias herramientas de jardinería.

No era la primera vez que la propiedad estaba en el punto de mira; el dueño relató que desde el pasado mes de mayo ya había sufrido varios saltos de alarma y que incluso llegó a ver la puerta de acceso manipulada. En esta ocasión, los agentes descubrieron cómo habían logrado entrar: habían perforado un butrón en una de las paredes.

Tras una primera batida sin éxito para localizar a los sospechosos, los policías se marcharon, pero el dueño les facilitó una prueba clave: las imágenes de seguridad donde se veía a un varón con una camiseta bastante característica.

La sorpresa llegó solo unos minutos después. El propietario volvió a llamar urgentemente al 091: tenía localizados sus objetos y a los presuntos ladrones.

Al regresar al lugar, el denunciante dirigió a los agentes hacia una finca anexa que se encuentra abandonada y ocupada. Al inspeccionar una pequeña caseta en su interior, los policías encontraron a dos hombres sentados. Uno de ellos llevaba exactamente la misma vestimenta y correspondía plenamente con el físico del sospechoso captado por las cámaras.

En el mismo lugar, la Policía localizó la barbacoa, sillas, mesas y las herramientas de jardinería sustraídas. Además, al registrar el coche de uno de los presuntos autores, los agentes hallaron herramientas y armas como una maza de grandes dimensiones (compatible con la realización del butrón), un bastón estoque y un bote de espray de autodefensa.

Ante tales evidencias, la Policía Nacional procedió de inmediato a la detención de ambos varones y a su traslado a las dependencias policiales.