Detenido un entrenador boliviano de voleibol de Mallorca por violar y dejar embarazada a una jugadora de 15 años

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un entrenador de voleibol boliviano de 23 años, acusado de violar a una jugadora de 15 años a la que entrenaba desde hacía aproximadamente tres años y dejarla embarazada.

Los hechos denunciados se remontan al pasado mes de junio, aunque no trascendieron hasta varias semanas después. Según han confirmado fuentes oficiales de la Policía Nacional a OKBALEARES, el arresto se produjo el pasado viernes por la tarde en el domicilio del investigado, en Palma.

Según consta en la denuncia, el entrenador habría invitado a la menor de 15 años y a otra compañera del equipo a comer en su vivienda. Después de que la otra joven abandonara el domicilio, el investigado habría quedado a solas con la adolescente y, según su relato, la habría obligado a mantener relaciones sexuales pese a su negativa.

Tras lo ocurrido, la menor habría experimentado un importante cambio en su comportamiento. Fue una familiar quien alertó a los investigadores de que la adolescente había modificado su comportamiento, rutinas y amistades y se encontraba visiblemente afectada.

Semanas después, la joven comenzó a sufrir vómitos y malestar. El pasado 8 de agosto acudió al Hospital Universitario Son Espases acompañada por su tía. Las pruebas médicas realizadas en el centro confirmaron que estaba embarazada. Posteriormente, la menor interrumpió el embarazo.

Durante las semanas posteriores a los hechos denunciados, el entrenador de voleibol habría contactado con la menor a través de WhatsApp para intentar quedar con ella. La adolescente terminó bloqueando al investigado. Todos estos datos, también fueron aportados a los agentes.

La investigación fue asumida por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Después de recopilar la información relacionada con la denuncia, los agentes localizaron al sospechoso y procedieron a su detención en su domicilio de Palma. El acusado se acogió a su derecho de no declarar en sede policial.

El detenido, de origen boliviano y 23 años, pasó a disposición judicial el sábado. Ante la jueza de guardia de Palma, también se acogió a su derecho a no declarar.

La magistrada decretó su puesta en libertad con medidas cautelares, entre ellas una orden de alejamiento de 200 metros de la víctima y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio mientras continúe la tramitación de la causa.

Por el momento, la UFAM tiene constancia de una denuncia por una presunta violación. La investigación permanece abierta y será la autoridad judicial la encargada de determinar las responsabilidades que correspondan.