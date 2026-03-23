Detenido un colombiano por reventar 26 retrovisores de coches aparcados en el barrio de Santa Catalina

La Policía Nacional ha detenido al hombre de origen colombiano que destrozó un total de 26 retrovisores de vehículos que se encontraban estacionados en una calle del barrio palmesano de Santa Catalina, un suceso que ha adelantado este lunes en exclusiva OKBALEARES.

Los hechos sucedieron a las 05:40 horas de la madrugada en la calle Antich, donde numerosos coches amanecieron con los cristales de los retrovisores próximos a la acera totalmente reventados. Un hecho que levantó la indignación y el malestar entre los vecinos y residentes de la zona.

Un testigo decidió llamar a la Policía Nacional para alertar sobre lo sucedido, por lo que una patrulla acudió hasta el lugar para tratar de localizar al autor de los destrozos. En un momento dado, los agentes observaron a un sospechoso soltando de sus manos varios espejos retrovisores.

Tras una inspección por la calle Antich, donde contabilizaron 25 turismos y una motocicleta afectados, la Policía Nacional procedió a la detención de un varón como supuesto autor de un delito continuado de daños.

Tal y como se puede ver en el vídeo ofrecido por OKBALEARES, una gran hilera de coches presentaba graves daños en los retrovisores, todos con desperfectos similares. Desde un primer momento, los vecinos sabían perfectamente que la acción había sido provocada de manera intencionada.

Las sospechas apuntaban a un grupo de jóvenes que suelen reunirse frente a una iglesia de la zona como posibles autores de estos actos. «Están casi cada día fumando porros y drogándose, se ponen a gritar, están inadaptados, pero tampoco sabemos a ciencia cierta que sean ellos, aunque sospechamos», explicaba una residente a este periódico.

De hecho, esta misma mujer acudió a dependencias policiales para denunciar lo ocurrido, donde le confirmaron que no se trata de un hecho aislado. «Me dijeron que no es la primera vez que pasa esto aquí», manifestaba.