Detenido el autor del incendio de la calle Tiziano que calcinó tres motos y dejó atrapados a vecinos de un edificio

La Policía Nacional ha detenido al autor del incendio ocurrido el pasado martes a las 01:30 horas de la madrugada en la calle Tiziano de Palma, esquina con Blanquerna. Las llamas calcinaron por completo tres motocicletas que se encontraban estacionadas y afectó a tres vehículos y la fachada de un edificio.

La escena provocó momentos de auténtico miedo entre los vecinos de la zona, que de repente vieron cómo una intensa humareda negra teñía la calle. Por momentos, los vecinos del edificio afectado quedaron atrapados, y como consecuencia de ello, dos de ellos tuvieron que ser atendidos por inhalación de humos cuando intentaban salir.

Los testigos llamaron rápidamente a los bomberos de Palma, quienes sofocaron el incendio con suma celeridad y restauraron la normalidad en la calle. En paralelo, el Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hizo cargo de las investigaciones realizando múltiples gestiones para el esclarecimiento de los hechos.

Como consecuencia, finalmente los agentes han podido comprobar que el incendio fue provocado por un hombre, quien ha podido ser identificado. Los agentes lo arrestaron este pasado miércoles por la tarde.

El suceso ocurrió a unos 100 metros de la calle General Riera, donde en los últimos meses ha sido el escenario de numerosos incendios, la gran mayoría de contenedores.