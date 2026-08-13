El destino favorito de los famosos sigue siendo Ibiza: Pacha, Music On de Marco Carola y los planes imprescindibles para este mes de agosto

Un año más, Ibiza vuelve a convertirse en uno de los destinos favoritos de las celebridades durante el verano. Futbolistas, cantantes, influencers, modelos y rostros internacionales han elegido la isla para desconectar durante unos días, disfrutar del sol, de sus aguas cristalinas, de sus calas y, por supuesto, de una de las escenas nocturnas más conocidas del mundo.

Porque si hay un lugar capaz de combinar en un mismo destino mar, gastronomía, descanso y fiesta, ese es Ibiza. La isla lleva décadas formando parte del imaginario del verano y cada temporada vuelve a convertirse en punto de encuentro para quienes buscan algo más que unas vacaciones de playa.

Precisamente este verano hemos podido ver en la isla a jugadores de la selección española como Nico Williams o Borja Iglesias, creadores de contenido como Dulceida o Fabiana Sevillano; cantantes como Aitana junto con Plex e incluso personajes internacionales como Michael Jordan, que disfrutó del sol y la gastronomía de la isla a bordo de su espectacular yate o Leonardo DiCaprio con Kylian Mbappé.

Con este escenario, la pregunta es casi inevitable: ¿qué busca todo aquel que llega a Ibiza durante el verano?

El mejor sitio para alojarse: Destino Five Ibiza

Elegir alojamiento en Ibiza puede marcar por completo la experiencia. La isla ofrece desde pequeños hoteles y villas privadas hasta grandes resorts en los que el propio alojamiento se convierte en parte de las vacaciones.

Entre las opciones que combinan descanso, gastronomía y entretenimiento se encuentra Destino Five Ibiza, el cinco estrellas del universo Pacha situado en uno de los enclaves más conocidos de la isla.

El antiguo Destino Pacha Ibiza Resort ha experimentado una transformación para convertirse en Destino Five Ibiza, una propuesta que busca combinar el ambiente mediterráneo con una experiencia de alojamiento de alto nivel.

Uno de sus principales atractivos es precisamente su ubicación y la posibilidad de tener diferentes planes sin necesidad de abandonar el resort. Piscinas, espacios gastronómicos, zonas de descanso y una programación vinculada a la música forman parte de una propuesta especialmente pensada para quienes quieren vivir diferentes caras de Ibiza durante una misma estancia.

Además, el alojamiento está estrechamente vinculado a la programación de Pacha ICONS, que durante el verano lleva diferentes sesiones de música electrónica al espacio exterior de Destino Five Ibiza.

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Los restaurantes que merece la pena tener en el radar

La gastronomía es otro de los grandes motivos por los que Ibiza se ha convertido en mucho más que un destino de fiesta. La isla combina producto mediterráneo, cocina internacional, restaurantes frente al mar y propuestas pensadas para alargar las sobremesas.

En Destino Five Ibiza, la oferta gastronómica permite precisamente plantear una jornada completa sin necesidad de desplazarse. Cielo apuesta por una cocina mediterránea en un entorno relajado, mientras que Elia lleva hasta el resort una propuesta de inspiración griega con platos pensados para compartir, cócteles y un ambiente especialmente vinculado a las horas del atardecer.

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La gastronomía también forma parte de la experiencia Pacha. En Pacha Restaurant, la cena puede convertirse en el comienzo de una noche de fiesta gracias a su concepto Dine & Dance, mientras que otros espacios vinculados al grupo permiten combinar cocina, coctelería y música.

Porque en Ibiza la frontera entre restaurante, terraza y club puede ser especialmente difusa: una cena puede terminar convirtiéndose en una noche que se alarga hasta el amanecer.

El mejor sitio para salir de fiesta: Pacha Ibiza

Y si hay un nombre que resulta prácticamente inseparable de la noche ibicenca, ese es Pacha Ibiza.

El club forma parte de la historia de la isla y continúa apostando por una programación internacional que cada verano reúne a algunos de los nombres más importantes de la música electrónica y la cultura de club.

La agenda de agosto vuelve a demostrarlo. Esta semana, Pacha acoge sesiones de artistas como Purple Disco Machine, Marco Carola, Roger Sanchez, Solomun, Sonny Fodera, Franky Rizardo o Mau P, entre otros.

Las fiestas que quedan por delante

Jueves 13 de agosto: Purple Disco Machine, Disco Dom, Myd y DiOSA en Pure Pacha.

Purple Disco Machine, Disco Dom, Myd y DiOSA en Pure Pacha. Viernes 14 de agosto: Marco Carola, East End Dubs, Max Dean, Calvin Clarke, Joss Dean y Tommy Phillips.

Marco Carola, East End Dubs, Max Dean, Calvin Clarke, Joss Dean y Tommy Phillips. Sábado 15 de agosto: Roger Sanchez, Sam Divine b2b Low Steppa, Kristen Knight y Sam Oui con Flower Power.

Roger Sanchez, Sam Divine b2b Low Steppa, Kristen Knight y Sam Oui con Flower Power. Domingo 16 de agosto: Solomun +1 junto a DJ Gigola.

Solomun +1 junto a DJ Gigola. Lunes 17 de agosto: Sonny Fodera, Danny Howard y Arielle.

Sonny Fodera, Danny Howard y Arielle. Martes 18 de agosto: Franky Rizardo, BLOND y Ale De Tuglie en la fiesta de clausura de FLOW.

Franky Rizardo, BLOND y Ale De Tuglie en la fiesta de clausura de FLOW. Miércoles 19 de agosto: Mau P, Joseph Capriati, Sven Väth y Karretero en Baddest Behaviour.

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La programación demuestra que la noche ibicenca sigue teniendo capacidad para atraer a públicos muy diferentes: desde quienes buscan house y electrónica hasta quienes quieren recuperar algunas de las sesiones más reconocibles de la historia de la isla.

No es casualidad que Ibiza continúe apareciendo cada verano en las redes sociales de celebrities, futbolistas e influencers. La isla mantiene esa capacidad de ofrecer en pocos kilómetros diferentes versiones de unas vacaciones: una mañana en una cala, una sobremesa larga, un atardecer frente al mar y una noche de música.

Y quizá ahí esté el secreto de que, décadas después, Ibiza siga siendo Ibiza.