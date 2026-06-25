Desalojan un edificio de tres plantas de Palma por un incendio que ha dejado una intoxicada

Alarma en el barrio palmesano de La Vileta por un incendio que ha obligado a los Bomberos de Palma a desalojar un edificio de dos plantas. Las llamas ya han sido controladas, pero el suceso ha dejado a una mujer intoxicada por inhalación de humo.

El incidente se ha producido sobre las 09:30 horas de este jueves en un inmueble ubicado en la plaza de Tarent. Hasta allí se han desplazado rápidamente los bomberos, la Policía Local de Palma y la Policía Nacional, que se han encargado de sacar a los vecinos de sus viviendas por motivos de seguridad.

En concreto, el fuego se ha originado en una vivienda situada en la tercera planta de un edificio de planta baja más tres alturas. Una mujer ha sido evacuada y atendida por los servicios de emergencia al presentar síntomas de intoxicación por humo, tras lo que ha sido trasladada al Hospital Universitario Son Espases.