La decisión más difícil de Aguirre: debe dejar fuera a dos jugadores

Aguirre se enfrenta a su problema más difícil antes de que comience la final: debe descartar a dos de los 24 jugadores que se ha llevado a Sevilla porque sólo pueden inscribirse 22 en el acta del partido. La decisión ya está tomada, aunque aún no se ha comunicado a los afectados. Por otro lado, los futbolistas ya conocen el once inicial, en el que el entrenador mexicano se ha reservado una pequeña sorpresa.

Tanto Omar Mascarell como Martin Valjent, los dos que estaban tocados, se encuentran al 100×100 físicamente, por lo que están en condiciones de jugar si Aguirre lo considera oportuno. El equipo está agotando sus últimas horas en el hotel de concentración, al que ya no volverá hasta después del partido, y todos están ansiosos por partir hacia La Cartuja y comenzar el ritual previo a la final.

Por la mañana los auxiliares han colocado las correspondientes camisetas en las perchas del vestuario visitante, el reservado al Mallorca, y cuando entren los jugadores se encontrarán con su espacio individual perfectamente delimitado. Por parte del Mallorca todo está ya a punto para que comience la final.

El nostre temple. Volem fer història.

En cuanto al Athletic de Bilbao de Ernesto Valverde, poco se sabe. Los dos entrenadores mantienen las alineaciones en el más estricto secreto y hasta que no sea necesario no las harán públicas. En la bilbaína parece que el once está cantado. En cambio en la mallorquina habrá una novedad algo menos esperada.