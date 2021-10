El Atlético Baleares vive un momento de buenas noticias. La semana pasada volvieron a los entrenamientos Josep Jaume y Hugo Rodríguez, quienes ya disputaron los primeros minutos tras la lesión en el partido frente al Sabadell. Ahora es el turno de Cordero, quien vuelve a los entrenamientos con el grupo y posiblemente esté disponible para el míster este fin de semana contra el Castellón. La plantilla cada vez cuenta con más jugadores recuperados que se preparan para ayudar al equipo a seguir invicto. Esta semana se enfrentan al Castellón en Castalia, el domingo a las 12.00h.

Hoy Cordero ha dicho en rueda de prensa que se siente «Muy contento, porque ha sido un mes y medio muy largo, recuperándome e intentando recuperar bien el edema y ahora muy contento mirando hacia delante, que ya tenía muchas ganas de entrenar con el equipo».

«Fue raro, porque encima no tenía dolor, pero te decían que no podías correr ni hacer nada. Había días que te desesperabas porque tu te ves bien para poder entrenar y hacer todo, pero no puedes. La verdad es que es una lesión rara, que nunca tuve, pero esperemos que no vuelva a salir y que todo vaya bien. Sí va todo bien estos días que quedan para el partido imagino que podré entrar en la convocatoria», dijo el jugador sobre su dolencia, un edema óseo.

Miguel Ángel Cordero asegura que «a nosotros nos gusta estar dentro en el día a día y en todo, desgraciadamente hemos tenido las bajas todas juntas ahí y se ha complicado, pero esperemos que poco a poco se recuperen todos. Me estoy recuperando yo, pronto tendremos a Alfonso y pronto tendremos a toda la plantilla, que con todas las bajas que hemos tenido estamos ahí arriba».

«Ha sido muy complicado porque empecé yo, justo el mismo día también se lesionó Josep, se fueron juntando todos ahí y la verdad que estábamos bajo mínimos, pero el equipo daba la cara, sacábamos los resultados adelante y eso es muy importante. En los malos momentos que hemos tenido el equipo ha seguido arriba», agregó el jugador blanquiazul.

Por último, sobre el choque en Castalia admitió que «son los partidos bonitos, los que queremos jugar todos. Sabemos que será un campo difícil porque la afición aprieta muchísimo. Es un equipo recién descendido, seguramente hecho para volver a subir. Además están ahora en un momento bueno, igual que nosotros. Será un partido bonito, difícil, y ojalá vengan los puntos para Baleares».