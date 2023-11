La consellera de Hacienda en Mallorca rompe a llorar en el pleno al defenderse de los ataques del PSOE

La consellera de Hacienda en el Consell de Mallorca, Maria Pilar Bonet (PP), ha roto a llorar en el cierre del pleno celebrado este jueves por la institución insular, al defenderse de los ataques del PSOE, en concreto, de la ex presidenta socialista Catalina Cladera, a la que el presidente del PP, Llorenç Galmés, ha recordado en varias ocasiones en el transcurso de la sesión que «ya no dirige el pleno».

Los desencuentros entre gobierno y oposición han sido continuos hasta el final del debate, que se ha prolongado más de cuatro horas, y ha subido de tono cuando la consellera insular del PP hacía su última intervención. En ese momento, ha hecho referencia a la polémica en relación a la plaza de funcionaria de Catalina Cladera en la Sindicatura de Cuentas y a una supuesta mejora en sus condiciones laborales.

En este punto, el portavoz adjunto socialista, Javier de Juan, ha pedido a Bonet «que contestara lo que tenía que contestar y no dijera tonterías».

La consellera popular ha contestado a Cladera lo siguiente: «Le tenía un respeto, pero lo he perdido todo. Me ha decepcionado. Con repetir cuatro argumentos que no tiene por donde cogerlos no hará una mejor oposición. Póngase tranquila que nos tiene que aguantar cuatro años».

Bonet ha cerrado el debate emocionada, reprochándole a Cladera que «vuelve a meter el dedo en las heridas». «Usted ya no es la presidenta y no ha tenido respeto. Quiero agradecer a mi equipo el trabajo hecho, a la directora insular de presupuestos, María Antonia Sansó, que a pesar de todo, con gran trabajo, lo hemos sacado adelante; al secretario técnico Toni Ferragut, a todos los consellers por su plena implicación… Al Grupo Vox por sus aportaciones al presupuesto siempre constructivas y para nada destructivas. Gracias otra vez a los señores de El PI por sus aportaciones constructivas que escuchamos siempre», ha afirmado con voz temblorosa.

Una emoción que ha subido de tono al final de su intervención, cuando, ya entre lágrimas, le ha agradecido «al presidente Galmés por darme siempre su apoyo y espero que la confianza que ha depositado en nosotros se confirme trabajo a trabajo y más trabajo para todos los mallorquines».

El pleno ha vivido otro momento de tensión cuando la portavoz del PP, Núria Riera, ha calificado a Cladera como responsable política de la torrentada de Sant Llorenç, lamentando el retraso de las actuaciones sobre esta cuestión por parte del anterior gobierno.