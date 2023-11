El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asegurado en el Parlament que los desdoblamientos previstos en el acuerdo de PP y Vox sobre la libre elección de lengua «no suponen segregación en ningún caso». «Lo he dicho por activa y por pasiva», ha recalcado insistiendo en que los centros que se acojan al plan lo harán de manera voluntaria con la participación de profesores, familias y estudiantes.

Vera ha respondido este martes en el Parlament hasta siete preguntas de la oposición en relación al acuerdo de PP-Vox por la libre elección de lengua y en todos los casos se ha recurrido a la amnistía en sus respuestas para atacar a la oposición cuando le ha censurado la supuesta segregación en las aulas por motivos de lengua.

«No somos nosotros los que estamos pactando una ley de amnistía para seguir en el gobierno», «no será este conseller quien se salte el ordenamiento jurídico» o «lo que es segregar es crear españoles de primera y de segunda y condonar deudas por intereses políticos», no sé si otros pueden decir lo mismo», ha respondido, respectivamente, a los diputados del PSIB Carles Bona y Àlex Pitaluga y a la portavoz adjunta de Més per Mallorca, Maria Ramon, que habían acusado al Ejecutivo de canjear la aprobación del techo de gasto con el acuerdo de la libre elección de lengua.

En el debate de las preguntas de control al Ejecutivo en el pleno del Parlament de este martes, Ramon y Bona habían insistido en que el acuerdo por la libre elección de lengua rompe con la convivencia en las aulas y supone la segregación por lengua, informa Europa Press.

En varias ocasiones, el conseller ha argumentado que los desdobles previstos no suponen segregación y ha acusado a la oposición de querer crear una «distopía» insistiendo en este argumento. «Desdoblar no es segregar, por mucho que se esfuercen en hacer creer lo contrario», ha añadido. «Saben perfectamente que no habrá segregación», había afirmado en otro momento.

En la misma línea, Vera ha recalcado que en el despliegue del acuerdo de PP y Vox, la Conselleria se mantendrá dentro del ordenamiento jurídico, de manera contraria a la amnistía «que el PSOE y su sucursal en las Islas prestan apoyo mayoritario».

Vera defiende el pacto con Vox

El conseller de Educación y Universidades ha aprovechado la pregunta del diputado de Vox Agustín Buades sobre el tema para trasladar a los de Abascal la garantía del cumplimiento del acuerdo, aunque lo ha hecho advirtiendo que el acuerdo entre PP y Vox -«un ejercicio de democracia parlamentaria»- son las líneas maestras cuyo contenido y despliegue corresponde ahora a la Conselleria.

«Dejando de lado el fanatismo hemos negociado un acuerdo sin vencedores ni vencidos. Los que salen ganando son las familias», ha señalado Buades.

Vera ha defendido las bondades del pacto y ha criticado la incoherencia de la izquierda que ahora «se rasga las vestiduras porque las sillas son muy atractivas».

La diputada del PSIB Sílvia Cano, por su parte, ha acusado al Govern de «encender una cerilla con la gasolina de Vox», mientras que la socialista Amanda Fernández ha acusado a Vera de «reírse de la comunidad educativa».

El responsable de Educación ha insistido en que convocará a la comunidad educativa «las veces que haga falta». «El otro día les plantaron para no recibir el beso de Judas», ha respondido Fernández, que ha concluido su pregunta de control pidiendo la dimisión del conseller. «Retire el plan o retírese usted», había dicho antes el diputado Carles Bona. La última respuesta del conseller ha sido recibida con la bancada del PP aplaudiendo puesta en pie.