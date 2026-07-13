Conoce a una mujer con discapacidad por redes sociales en Mallorca y la acaba violando en su garaje tras amenazarla con matarla

La Audiencia Provincial de Baleares abre sus puertas este lunes para juzgar un grave caso de agresión sexual. En el banquillo de los acusados se sentará un hombre de origen extranjero, imputado por violar a una mujer con discapacidad intelectual en un garaje, tras haberla contactado previamente a través de una conocida red social y haberla amenazado de muerte para consumar el delito.

Los hechos bajo investigación se remontan al 30 de abril de 2020. Alrededor de las 16:00 horas, el procesado se personó en el garaje de la vivienda de la víctima, una persona que presenta una discapacidad mental visible. Ambos se habían conocido poco antes por medio de una plataforma digital.

Tras instarle a que abriera la puerta, el acusado logró acceder al interior del inmueble. Una vez allí, obligó a la mujer a quitarse la ropa y comenzó a realizarle tocamientos de carácter sexual sin ningún tipo de consentimiento. A pesar de que la víctima le recriminó rápidamente su comportamiento y le rogó que parara, el hombre reaccionó de forma sumamente violenta. Con un tono agresivo, la amenazó explícitamente con matarla a ella o a su hermana con un cuchillo si se negaba a acceder a sus pretensiones.

Posteriormente, el agresor arrojó un colchón al suelo del garaje y, aprovechando el estado de pánico y vulnerabilidad de la víctima, la tumbó a la fuerza para cometer la violación durante diez minutos. Como consecuencia de estos terribles hechos, la perjudicada ha sufrido graves secuelas psicológicas.

Por todo ello, la Fiscalía califica los hechos como un delito de agresión sexual con intimidación. El Ministerio Público solicita para el varón una pena de nueve años de cárcel, además de su expulsión del territorio español una vez haya cumplido tres cuartas partes de la condena. Asimismo, se pide una indemnización de 20.000 euros para la víctima por daños morales.