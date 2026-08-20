El conmovedor relato del influencer ‘El Cromas’ que pide dinero para su madre: «Buscábamos dinero debajo de las atracciones de la feria»

El creador de contenido menorquín David Triay, conocido en redes sociales como ‘El Cromas’, ha recurrido a sus seguidores para pedir ayuda económica para su madre. En un vídeo publicado en Instagram y TikTok, explica que su familia atraviesa dificultades económicas mientras él se recupera de una reciente operación de prolapso rectal que le ha obligado a apartarse temporalmente de las redes sociales.

«Ella no ha pedido que haga esto. Desde que empecé con el contenido todo lo que ganaba a final de mes iba destinado a ayudarla, pero ahora ya no puedo», explica en un vídeo publicado en sus redes sociales. Según relata el joven, su madre se encuentra de baja para poder atenderle tanto a él como a su abuela, que permanece «condicionada por las consecuencias de la quimioterapia de un cáncer de colon», una situación que, según explica, ha dejado a la familia con unos «ingresos insuficientes».

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De hecho, fue junto a su abuela con quien comenzó a grabar los vídeos que le hicieron viral en redes sociales. Aquel contenido terminó catapultándole a la fama y le ha convertido, con más de dos millones de seguidores en Instagram y 5,8 millones en TikTok, en uno de los rostros jóvenes más populares de las redes sociales en España. Su contenido, marcado por el humor y la naturalidad, también ha servido para dar visibilidad a su enfermedad y a la violencia de género, una realidad que su madre sufrió años atrás.

Sin embargo, antes de alcanzar la fama, recuerda como su familia tenía que sobrevivir para llegar a fin de mes: «Recuerdo que cuando acababa la feria del pueblo, salíamos a buscar dinero debajo de las atracciones para poder comprar comida».

Ahora, al estar pasando por una recuperación que le impide tener una algo parecido a una vida convencional de un niño de 18 años, «no puedo hacer deporte, no puedo quedar con mis amigos; no puedo vivir», ha recurrido a sus seguidores y ha habilitado un enlace para que pudieran realizar donaciones destinadas a ayudar económicamente a su madre.

El llamamiento tuvo tan rápida respuesta que, apenas unas horas después, el creador decidió retirar el enlace al considerar que ya se había recibido suficiente ayuda: «He parado las donaciones, ya ha habido suficientes. No sé lo que habéis donado, solo lo sabe mi madre».