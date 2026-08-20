El conmovedor relato del influencer ‘El Cromas’ que pide dinero para su madre: «Buscábamos dinero debajo de las atracciones de la feria»
El creador de contenido, que se recupera de una operación, retiró el enlace de donaciones horas después tras recibir numerosas aportaciones de sus seguidores
El creador de contenido menorquín David Triay, conocido en redes sociales como ‘El Cromas’, ha recurrido a sus seguidores para pedir ayuda económica para su madre. En un vídeo publicado en Instagram y TikTok, explica que su familia atraviesa dificultades económicas mientras él se recupera de una reciente operación de prolapso rectal que le ha obligado a apartarse temporalmente de las redes sociales.
«Ella no ha pedido que haga esto. Desde que empecé con el contenido todo lo que ganaba a final de mes iba destinado a ayudarla, pero ahora ya no puedo», explica en un vídeo publicado en sus redes sociales. Según relata el joven, su madre se encuentra de baja para poder atenderle tanto a él como a su abuela, que permanece «condicionada por las consecuencias de la quimioterapia de un cáncer de colon», una situación que, según explica, ha dejado a la familia con unos «ingresos insuficientes».
Ver esta publicación en Instagram
De hecho, fue junto a su abuela con quien comenzó a grabar los vídeos que le hicieron viral en redes sociales. Aquel contenido terminó catapultándole a la fama y le ha convertido, con más de dos millones de seguidores en Instagram y 5,8 millones en TikTok, en uno de los rostros jóvenes más populares de las redes sociales en España. Su contenido, marcado por el humor y la naturalidad, también ha servido para dar visibilidad a su enfermedad y a la violencia de género, una realidad que su madre sufrió años atrás.
Sin embargo, antes de alcanzar la fama, recuerda como su familia tenía que sobrevivir para llegar a fin de mes: «Recuerdo que cuando acababa la feria del pueblo, salíamos a buscar dinero debajo de las atracciones para poder comprar comida».
Ahora, al estar pasando por una recuperación que le impide tener una algo parecido a una vida convencional de un niño de 18 años, «no puedo hacer deporte, no puedo quedar con mis amigos; no puedo vivir», ha recurrido a sus seguidores y ha habilitado un enlace para que pudieran realizar donaciones destinadas a ayudar económicamente a su madre.
El llamamiento tuvo tan rápida respuesta que, apenas unas horas después, el creador decidió retirar el enlace al considerar que ya se había recibido suficiente ayuda: «He parado las donaciones, ya ha habido suficientes. No sé lo que habéis donado, solo lo sabe mi madre».