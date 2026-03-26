El Congreso da el primer paso para que Formentera tenga un senador propio y no lo comparta con Ibiza

El Congreso da el primer paso para que Formentera tenga un senador propio en las próximas elecciones y ha aprobado este jueves la reforma de la Constitución impulsada por el Parlament de Baleares que modifica el artículo 69.3 para que Formentera se desvincule del tándem electoral que conforma actualmente con Ibiza.

Sólo Vox ha votado en contra de esta reforma constitucional sobre Formentera, cuyo texto pasará ahora al Senado para aprobarse definitivamente y ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). UPN y cuatro diputados de ERC se han abstenido.

El diputado nacional de Vox por Baleares, Jorge Campos, ha denunciado hoy en el Congreso de los Diputados el «pacto de intereses» entre el PP y el PSOE para priorizar la creación de nuevas estructuras políticas en Formentera mientras la isla sufre una degradación sin precedentes en sus servicios básicos.

El apoyo definitivo del PP se ha desatascado después de que el PSOE haya permitido aprobar una enmienda a esta reforma constitucional para que en la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano y no la de Eivissa que propuso el Parlament.

En cualquier caso, el Parlament ha intentado aprobar en las Cortes Generales esta reforma constitucional otras tres legislaturas de manera infructuosa, aunque ahora el Congreso ha pisado el acelerador y lo ha aprobado en apenas un mes.

En la actualidad, Formentera e Ibiza comparten circunscripción electoral conjunta para las elecciones al Senado, un cargo que en esta legislatura lo ocupa Juanjo Ferrer, que se presentó a las pasadas elecciones con la candidatura conjunta de PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa.

La propuesta del Parlament balear, que finalmente se ha aprobado, era que el apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española incluyera en su redactado que corresponde un senador a las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

También incluyen una disposición adicional única para que la eficacia de la creación de la circunscripción electoral al Senado por la isla de Formentera «quedará demorada» hasta las inmediatas elecciones al Senado, una vez haya entrado en vigor esta reforma de la Constitución.

En la exposición de motivos, el Parlament balear defiende que esta reforma de la Constitución intenta que «queden reconocidas» de manera efectiva en el Senado «las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva».

Asimismo, pone de manifiesto el protagonismo de las islas para que una decisión como esa «se considere una buena reforma constitucional», sentida «como propia y querida, dentro del propio archipiélago balear (en plena igualdad con el canario) y, por extensión, en el conjunto de España».

Portas celebra lo sucedido

Por su parte, el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha celebrado lo sucedido y ha querido expresar su agradecimiento a todos los diputados y diputadas que han votado a favor.

Portas ha calificado la jornada de hoy como un día histórico para Formentera y ha remarcado que la cámara baja ha sabido escuchar una reivindicación «justa, legítima y sostenida durante muchos años» por parte de las instituciones y de la sociedad formenterera.

«Hoy es un día importante para Formentera y para la calidad democrática del Estado. Quiero agradecer sinceramente a todos los que han votado a favor de esta reforma y que han entendido que nuestra isla no pedía ningún privilegio, sino algo tan elemental como justo: poder tener voz propia en el Senado», ha declarado el presidente.

El presidente insular ha subrayado que la votación de hoy supone un paso adelante en dignidad institucional, en representación y en justicia territorial, y ha destacado que el resultado da respuesta a una demanda avalada por el pueblo de Formentera, por el Pleno de la isla y por el Parlamento de las Islas Baleares.