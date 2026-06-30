Una conductora pierde el control de su coche y derriba un poste de telefonía en el camí de la Milana en Palma

Una conductora de 47 años perdió el control del vehículo cuando circulaba por el camí de la Milana, en Palma, y derribó un poste de telefonía que cayó sobre la calzada, antes de que el turismo terminara invadiendo una finca colindante.

Según ha informado la Policía Local de Palma en un comunicado, el accidente se produjo a la altura del número 65 de esta vía y obligó a intervenir a distintos servicios de emergencia. La mujer resultó ilesa y dio negativo en la prueba de alcoholemia practicada por los agentes, con un resultado de 0,0 miligramos por litro de aire espirado.

La conductora manifestó a la Policía que no recordaba los instantes previos a la salida de la vía y que únicamente fue consciente de que había sufrido un accidente cuando una persona se acercó al vehículo para comprobar si se encontraba bien.

Como consecuencia del impacto, el poste de telefonía quedó tendido sobre la calzada, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos de Palma para retirarlo y asegurar la zona.

El camí de la Milana permaneció cortado al tráfico en ambos sentidos mientras se llevaban a cabo las labores de retirada del poste y de limpieza de la vía. La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro.