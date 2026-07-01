Un colombiano siembra el pánico en un autobús de Palma al apuñalar a otro pasajero porque tenía la música alta

Un colombiano fue detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de lesiones después de apuñalar a otro pasajero durante una violenta pelea ocurrida en el interior de un autobús de Palma. El arrestado, que en el momento de su localización llevaba una bufanda del FC Barcelona y la ropa ensangrentada, fue interceptado pocos minutos después de huir del lugar de los hechos.

El suceso se produjo durante la mañana del martes, cuando una discusión entre dos pasajeros fue aumentando de intensidad hasta desembocar en una agresión con arma blanca. Según la investigación policial, el enfrentamiento comenzó porque uno de los implicados consideró que el otro estaba reproduciendo música a un volumen muy alto mientras viajaban en el autobús.

La disputa pasó rápidamente de las palabras a los golpes y terminó cuando el presunto agresor sacó un cuchillo y asestó dos puñaladas a la víctima en un brazo. Aprovechando que el vehículo detuvo su marcha y abrió las puertas, el herido logró escapar para evitar que la agresión continuara. Varios testigos alertaron inmediatamente al 091. A la llegada de los agentes, uno de ellos explicó que había visto cómo el agresor huía en dirección a la calle Manacor tras arrojar el cuchillo bajo un vehículo estacionado.

Los agentes de la Policía Nacional localizaron el arma blanca pocos minutos después en el lugar señalado por el testigo. Paralelamente, varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano iniciaron un dispositivo de búsqueda que permitió localizar rápidamente al sospechoso.

Cuando fue interceptado, el hombre presentaba la ropa ensangrentada y manifestó a los agentes que había mantenido una pelea con otro pasajero. Según su versión, utilizó un palo que había en el autobús para defenderse antes de abandonar el lugar. Durante el registro de seguridad, los policías comprobaron además que portaba dos cúter entre sus pertenencias.

Mientras tanto, otra patrulla se desplazó hasta el centro sanitario donde estaba siendo atendida la víctima. El herido relató que había discutido con otro pasajero durante el trayecto y que este le había apuñalado dos veces. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, fue trasladado a un hospital de Palma para recibir atención especializada.

Tras reunir los primeros indicios y recuperar el cuchillo utilizado en la agresión, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor, un ciudadano colombiano, como presunto autor de un delito de lesiones. La investigación continúa abierta para esclarecer por completo las circunstancias en las que se produjo este nuevo episodio de violencia en un autobús de Palma.